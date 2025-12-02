  • Menu
Sanchar Saathi App: ట్రెండింగ్‌లో సంచార్‌ సాథీ.. ఈ యాప్‌ ఎలా పనిచేస్తుందంటే..?

భారతదేశంలో విక్రయించే అన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో "సంచార్ సాథీ" యాప్‌ను తప్పనిసరి చేసింది.

Sanchar Saathi App: భారతదేశంలో విక్రయించే అన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో "సంచార్ సాథీ" యాప్‌ను తప్పనిసరి చేసింది. కంపెనీలు కొత్త ఫోన్‌లలో మాత్రమే కాకుండా, ఇప్పటికే వాడుకలో ఉన్న ఫోన్‌లలో కూడా సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ ద్వారా ఈ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ప్రకారం, తయారీదారులు సాధారణంగా కొత్త ఫోన్‌లలో అనేక యాప్‌లను ముందస్తుగా ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు, వారు సంచార్ సత్తి యాప్‌ను కూడా చేర్చాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలు రాబోయే 90 రోజుల్లోపు ఈ ఆర్డర్‌ను పాటించాలి. 120 రోజుల్లోపు ప్రభుత్వానికి సమ్మతి నివేదికను సమర్పించాలి. నకిలీ లేదా ప్రామాణికం కాని ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేయకుండా పౌరులను రక్షించడానికి ఈ చర్య అవసరమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. మొదటి సెటప్ స్క్రీన్‌లో యాప్‌ను స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలని ఫోన్ కంపెనీలకు సూచించబడింది. వినియోగదారులు దానిని తొలగించలేరు లేదా నిలిపివేయలేరు.

కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కెసి వేణుగోపాల్ దీనిని రాజ్యాంగ విరుద్ధమని మరియు ఇది గోప్యతా ప్రాథమిక హక్కును ఉల్లంఘిస్తుందని అన్నారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ Xలో ఆయన ఇలా రాశారు, "'బిగ్ బ్రదర్' మనపై నిఘా ఉంచలేడు. టెలికమ్యూనికేషన్స్ శాఖ ఈ ఆదేశం రాజ్యాంగ విరుద్ధం. గోప్యత హక్కు జీవితం, స్వేచ్ఛలో కీలకమైన భాగం, ఇది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21లో పొందుపరచబడింది."

తొలగించలేని ప్రస్తుత ప్రభుత్వ యాప్‌లు ప్రతి పౌరుడి కార్యకలాపాలు, సంభాషణలను పర్యవేక్షించే సాధనంగా మారవచ్చని వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు. ఈ చర్య పౌరుల రాజ్యాంగ హక్కులపై జరుగుతున్న నిరంతర దాడులలో భాగమని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ ఆదేశాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

సంచార్ సాథీ యాప్ ప్రధానంగా పోగొట్టుకున్న మొబైల్ ఫోన్‌లను నివేదించడానికి, వాటిని బ్లాక్ చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఇంకా, యాప్ వినియోగదారులకు అనేక ముఖ్యమైన ఫీచర్లు అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఇది అనుమానాస్పద లేదా ప్రమాదకరమైన వెబ్ లింక్‌లను నివేదించడానికి అనుమతిస్తుంది, ఇది సైబర్ బెదిరింపుల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. అదనంగా, వినియోగదారులు తమ పేరులో ఎన్ని మొబైల్ కనెక్షన్‌లు యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయో తనిఖీ చేయవచ్చు, బ్యాంకులు , ఇతర ఆర్థిక సంస్థల నుండి విశ్వసనీయ కాంటాక్ట్ నంబర్‌లను ధృవీకరించవచ్చు. సంచార్ సాథీ యాప్ సైబర్ భద్రత, మొబైల్ ఫోన్ ప్రామాణికతను నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుందని, పౌరులను సురక్షితంగా ఉంచుతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

