Sabarimala: అయ్యప్ప భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ మార్గాల్లో నో ఎంట్రీ..!!
Sabarimala: అయ్యప్ప భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ మార్గాల్లో నో ఎంట్రీ..!!
Sabarimala: మకరజ్యోతి దర్శనానికి లక్షలాది మంది అయ్యప్ప భక్తులు శబరిమలకు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో కేరళ పోలీసులు విస్తృతమైన ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్నారు. భక్తుల భద్రత, సౌకర్యవంతమైన దర్శనం, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి సమయంలో శబరిమల పరిసర ప్రాంతాలు భారీ రద్దీతో నిండిపోతుండటంతో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
కేరళ పోలీసుల ప్రకటన ప్రకారం, జనవరి 12 నుంచే పంబా ప్రాంతంలో వాహనాల పార్కింగ్కు పూర్తిగా నిషేధం విధించారు. ఈ తేదీ నుంచి పంబా వద్ద ఎలాంటి ప్రైవేట్ లేదా ఇతర వాహనాలను నిలిపివేయడానికి అనుమతి ఉండదని స్పష్టం చేశారు. అలాగే జనవరి 14న ఉదయం 9 గంటల తర్వాత నీలక్కల్ నుంచి పంబాకు వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నారు. అదే రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి పంబా నుంచి సన్నిధానం వరకు కూడా ఎటువంటి వాహనాలను అనుమతించబోమని తెలిపారు.
మకరజ్యోతి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగే నేపథ్యంలో, కాలినడక మార్గాల్లో రద్దీ పెరగకుండా చూసేందుకు ఈ ఆంక్షలు కీలకంగా మారనున్నాయి. నీలక్కల్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పార్కింగ్ ప్రాంతాలను భక్తులు వినియోగించుకోవాలని, అక్కడి నుంచి ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ప్రత్యేక బస్సుల ద్వారా మాత్రమే పంబా వరకు ప్రయాణించాలని అధికారులు సూచించారు. భక్తులు ముందుగానే తమ ప్రయాణ ప్రణాళికలను సరిచేసుకుని పోలీసుల సూచనలను పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలతో పాటు భద్రతా ఏర్పాట్లను కూడా మరింత కట్టుదిట్టం చేసినట్లు కేరళ పోలీసులు తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా, ప్రశాంతంగా మకరజ్యోతి దర్శనం చేసుకునేలా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అయ్యప్ప భక్తులు అధికారిక ప్రకటనలను గమనిస్తూ సహకరించాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు.