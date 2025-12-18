  • Menu
Indians in Russian Military: రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం.. రష్యా సైన్యంలో 202 మంది భారతీయులు.. 26 మంది మృతి!

Highlights

Indians in Russian Military: రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ క్షేత్రంలో భారతీయుల పరిస్థితిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక వివరాలను వెల్లడించింది.

Indians in Russian Military: రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ క్షేత్రంలో భారతీయుల పరిస్థితిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. 2022 నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 202 మంది భారతీయులు రష్యా సైన్యంలో చేరారని, వారిలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని కేంద్రం అధికారికంగా ధృవీకరించింది.

పార్లమెంటులో కేంద్రం వెల్లడించిన వివరాలు:

రాజ్యసభలో ఎంపీలు సాకేత్ గోఖలే, రణ్‌దీప్ సింగ్ సూర్జేవాలా అడిగిన ప్రశ్నలకు కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ వివరాల ప్రకారం..

మరణాలు & గల్లంతు: యుద్ధంలో ఇప్పటివరకు 26 మంది భారతీయులు మరణించగా, మరో ఏడుగురు ఆచూకీ తెలియకుండా గల్లంతయ్యారు.

స్వదేశానికి రప్పించిన వారు: భారత ప్రభుత్వం చేపట్టిన పటిష్ట దౌత్య ప్రయత్నాల ఫలితంగా ఇప్పటివరకు 119 మంది భారతీయులను రష్యా సైన్యం నుంచి విడిపించి సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకొచ్చారు.

ఇంకా రష్యాలోనే: మరో 50 మంది భారతీయులు ఇంకా విడుదల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వారిని త్వరగా రప్పించేందుకు రష్యా అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.

మృతదేహాల తరలింపు - డీఎన్ఏ పరీక్షలు:

యుద్ధంలో మరణించిన వారి విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను మంత్రి వివరించారు:

మృతదేహాలు: చనిపోయిన 26 మందిలో 10 మంది మృతదేహాలను ఇప్పటికే భారత్‌కు తరలించారు. ఇద్దరి అంత్యక్రియలను రష్యాలోనే పూర్తి చేశారు.

గుర్తింపు ప్రక్రియ: గల్లంతైన లేదా మరణించిన వారిని గుర్తించేందుకు గాను, 18 మంది భారతీయ కుటుంబ సభ్యుల డీఎన్ఏ (DNA) నమూనాలను రష్యా అధికారులకు అందజేశారు.

సహాయం: విడుదలైన వారికి విమాన టిక్కెట్లు, ప్రయాణ పత్రాలు మరియు లాజిస్టికల్ మద్దతును రష్యాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం అందిస్తోంది.

దౌత్యపరమైన ఒత్తిడి:

ఈ అంశాన్ని భారత ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి స్థాయిలోనే రష్యా ప్రభుత్వంతో పలుమార్లు చర్చించినట్లు కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. రష్యా సైన్యంలో చిక్కుకున్న చివరి భారతీయుడిని స్వదేశానికి తీసుకొచ్చే వరకు తమ ప్రయత్నాలు కొనసాగుతాయని ప్రభుత్వం పార్లమెంటుకు హామీ ఇచ్చింది.

