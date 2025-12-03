Rupee Value: రూపాయి ఢమాల్.. తొలిసారి 90 మార్క్ దాటి కొత్త రికార్డు పతనం!
రూపాయి విలువ భారీగా క్షీణించింది. డాలర్తో పోలిస్తే తొలిసారి రూ.90 మార్క్ దాటి కొత్త ఆల్టైమ్ కనిష్ఠానికి చేరింది. రూపాయి పతనం కారణాలు, మార్కెట్పై ప్రభావం, నిపుణుల విశ్లేషణ – పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
ఇంటర్నెట్ డెస్క్: భారతీయ కరెన్సీ రూపాయి మరోసారి చారిత్రాత్మక కనిష్ఠాన్ని నమోదు చేసింది. బుధవారం ప్రారంభమైన ట్రేడింగ్లో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ తీవ్రంగా క్షీణించి, తొలిసారి ₹90 మార్క్ దాటి, సరికొత్త ఆల్టైమ్ లోవ్ను నమోదు చేసింది.
క్రితం సెషన్లో ₹89.96 వద్ద మూసుకున్న రూపాయి, ఈ రోజు ప్రారంభం నుంచే బలహీనతతో ట్రేడవుతూ ఒక దశలో ₹90.14 వరకు పడిపోయింది. ఉదయం 10 గంటలకు రూపాయి ₹90.12 వద్ద కొనసాగుతోంది.
రూపాయి ఎందుకు కుప్పకూలింది? | Key Reasons for Rupee Fall
1.దిగుమతిదారుల నుంచి భారీ డాలర్ డిమాండ్
2.షార్ట్ కవరింగ్ కొనసాగడం
3.భారత్–అమెరికా ట్రేడ్ చర్చలపై సందిగ్ధత
4.విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల (FII) లాభాల స్వీకరణ
5.అంతర్జాతీయంగా డాలర్ బలపడ్డ ప్రభావం
మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఇదే వేగంతో రూపాయి క్షీణిస్తే త్వరలోనే ₹91 మార్క్ను కూడా తాకే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్ల మీద ప్రభావం | Impact on Stock Markets
రూపాయి పతనం ప్రభావంతో బుధవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా నష్టాల్లోనే ట్రేడయ్యాయి.
సెన్సెక్స్:
-241 పాయింట్లు ↓
84,897 వద్ద ట్రేడింగ్
నిఫ్టీ:
-103 పాయింట్లు ↓
25,928 వద్ద ట్రేడింగ్
తక్కువ రూపాయి → అధిక దిగుమతి వ్యయం → ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి పెరుగుదల → మార్కెట్లో ప్రతికూలత అనే చైన్ ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
RBI కీలక సమావేశం – వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయా?
నేటి నుంచి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ద్వైమాసిక ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష ప్రారంభమవుతోంది.
1.డిసెంబర్ 5న గవర్నర్ వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయం ప్రకటించనున్నారు.
2. మార్కెట్ వర్గాల అంచనా: వడ్డీ రేట్లలో కోత వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మొత్తం గా…
డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి తొలిసారి 90 మార్క్ దాటడం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడిని పెంచే అంశమే.
దిగుమతులు, ఇంధన ధరలు, ద్రవ్యోల్బణం, రుణ భారం — అన్నింటిపై ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది.