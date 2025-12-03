  • Menu
రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనం: 1 డాలర్ = ₹90.13! మార్కెట్‌, ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం

Highlights

రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనం! 1 డాలర్ = రూ. 90.13కి చేరడంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారీ ఒత్తిడి. దిగుమతులు, ద్రవ్యోల్బణం, మార్కెట్‌పై ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చదవండి.

భారత రూపాయి విలువ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతగా క్షీణించి, బుధవారం వాణిజ్య సమయంలో 1 డాలర్ = ₹90.13 మార్క్‌ను తాకింది. దీతో రూపాయి, అమెరికా డాలర్‌తో పోల్చితే రికార్డు స్థాయి పతనాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ భారీ పతనం దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వంపై ఆందోళనలు పెంచుతోంది.

రూపాయి విలువ దారుణ పతనం – మార్కెట్‌కు షాక్

  1. గత ముగింపుతో పోల్చితే రూపాయి ఒక్క రోజులోనే 25 పైసలు పడిపోయింది.
  2. ఆర్బీఐ, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ నుంచి ఎలాంటి తక్షణ ప్రతిస్పందనా లేకపోవడం పెట్టుబడిదారులను మరింత ఆందోళనకు గురిచేసింది.
  3. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభంలో ₹87 వద్ద ఉన్న రూపాయి, మూడో త్రైమాసికం ముగిసే సరికి ₹90ని దాటడం దీని క్షీణత వేగాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.

ఎందుకు పడిపోయింది రూపాయి? – ప్రధాన కారణాలు

స్టాక్ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం

రూపాయి పతనంతో:

  1. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి.
  2. ఆటో, బ్యాంకింగ్, FMCG, IT రంగాలు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి.
  3. దిగుమతుల భారం పెరగడంతో కంపెనీల మార్జిన్లు దెబ్బతిన్నాయి.

వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలపై ప్రభావం

రూపాయి బలహీనత నేరుగా వ్యాపారాలపై పడుతుంది:

  1. ముడి చమురు ధరలు పెరగడం → పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి
  2. ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతాయి
  3. ఇండస్ట్రియల్ మెషినరీ దిగుమతులు ఖరీదవుతాయి
  4. విదేశీ రుణాలు ఉన్న కంపెనీలు భారీగా నష్టపోతాయి, రీపేమెంట్ ఖర్చు పెరుగుతుంది

ఆర్బీఐ చర్యలు ఫలించలేదా?

ఆర్బీఐ గత కొన్ని వారాలుగా:

  • డాలర్ అమ్మడం,
  • ఫారెక్స్ మార్కెట్లో ఇన్‌ర్వెన్షన్,
  • బ్యాంకులకు లిక్విడిటీ సపోర్ట్

వంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, రూపాయి పతనం ఆగలేదు. మార్కెట్ విశ్లేషకులు దీన్ని అసాధారణమైన అస్థిరతగా పేర్కొంటున్నారు.

భవిష్యత్తు ఏంటి?

కొత్తగా:

  • గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిస్థితులు,
  • మధ్యప్రాచ్య భూగోళ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు,
  • అమెరికా వడ్డీ రేట్ల మార్పులు

లాంటివి రూపాయి పతనాన్ని మరింత వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

