రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనం: 1 డాలర్ = ₹90.13! మార్కెట్, ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం
Highlights
రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో పతనం! 1 డాలర్ = రూ. 90.13కి చేరడంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారీ ఒత్తిడి. దిగుమతులు, ద్రవ్యోల్బణం, మార్కెట్పై ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చదవండి.
భారత రూపాయి విలువ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతగా క్షీణించి, బుధవారం వాణిజ్య సమయంలో 1 డాలర్ = ₹90.13 మార్క్ను తాకింది. దీతో రూపాయి, అమెరికా డాలర్తో పోల్చితే రికార్డు స్థాయి పతనాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ భారీ పతనం దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వంపై ఆందోళనలు పెంచుతోంది.
రూపాయి విలువ దారుణ పతనం – మార్కెట్కు షాక్
- గత ముగింపుతో పోల్చితే రూపాయి ఒక్క రోజులోనే 25 పైసలు పడిపోయింది.
- ఆర్బీఐ, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ నుంచి ఎలాంటి తక్షణ ప్రతిస్పందనా లేకపోవడం పెట్టుబడిదారులను మరింత ఆందోళనకు గురిచేసింది.
- ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభంలో ₹87 వద్ద ఉన్న రూపాయి, మూడో త్రైమాసికం ముగిసే సరికి ₹90ని దాటడం దీని క్షీణత వేగాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది.
ఎందుకు పడిపోయింది రూపాయి? – ప్రధాన కారణాలు
స్టాక్ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం
రూపాయి పతనంతో:
- సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి.
- ఆటో, బ్యాంకింగ్, FMCG, IT రంగాలు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి.
- దిగుమతుల భారం పెరగడంతో కంపెనీల మార్జిన్లు దెబ్బతిన్నాయి.
వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలపై ప్రభావం
రూపాయి బలహీనత నేరుగా వ్యాపారాలపై పడుతుంది:
- ముడి చమురు ధరలు పెరగడం → పెట్రోల్, డీజిల్, రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతాయి
- ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతాయి
- ఇండస్ట్రియల్ మెషినరీ దిగుమతులు ఖరీదవుతాయి
- విదేశీ రుణాలు ఉన్న కంపెనీలు భారీగా నష్టపోతాయి, రీపేమెంట్ ఖర్చు పెరుగుతుంది
ఆర్బీఐ చర్యలు ఫలించలేదా?
ఆర్బీఐ గత కొన్ని వారాలుగా:
- డాలర్ అమ్మడం,
- ఫారెక్స్ మార్కెట్లో ఇన్ర్వెన్షన్,
- బ్యాంకులకు లిక్విడిటీ సపోర్ట్
వంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, రూపాయి పతనం ఆగలేదు. మార్కెట్ విశ్లేషకులు దీన్ని అసాధారణమైన అస్థిరతగా పేర్కొంటున్నారు.
భవిష్యత్తు ఏంటి?
కొత్తగా:
- గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిస్థితులు,
- మధ్యప్రాచ్య భూగోళ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు,
- అమెరికా వడ్డీ రేట్ల మార్పులు
లాంటివి రూపాయి పతనాన్ని మరింత వేగవంతం చేసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Next Story