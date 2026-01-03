  • Menu
Home  > జాతీయం

Fact Check: రూ.500 నోట్లపై పుకార్లు.. PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్‌తో క్లారిటీ..!!

Fact Check: రూ.500 నోట్లపై పుకార్లు.. PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్‌తో క్లారిటీ..!!
x
Highlights

Fact Check: రూ.500 నోట్లపై పుకార్లు.. PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్‌తో క్లారిటీ..!!

Fact Check: దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి రూ.500 నోట్ల రద్దుపై పుకార్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మార్చి నెల నుంచి రూ.500 నోట్లు చెలామణిలో ఉండవని, వాటిని రద్దు చేయనున్నారని సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృత ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ వార్తలపై ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) స్పష్టమైన క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని, అవన్నీ పూర్తిగా ఫేక్ న్యూస్ అని తేల్చి చెప్పింది.

రూ.500 నోట్లను రద్దు చేయాలన్న నిర్ణయంపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదని PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేర్కొంది. కేవలం వదంతులు, ఊహాగానాల ఆధారంగా సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపింది. ప్రజలు ఇలాంటి అసత్య వార్తలను నమ్మి ఆందోళనకు గురి కావద్దని సూచించింది.

2016లో పెద్ద నోట్ల రద్దు జరిగిన నేపథ్యంలో, ప్రతి కొంతకాలానికి ఇలాంటి పుకార్లు మళ్లీ తెరపైకి వస్తున్నాయి. గత ఏడాది జూన్ నెలలో కూడా రూ.500 నోట్లను నిలిపివేయనున్నారంటూ ఇదే తరహా ప్రచారం జరిగింది. అప్పట్లోనూ PIB, RBI కలిసి ఆ వార్తలను ఖండించాయి. అయినప్పటికీ, మళ్లీ అదే అంశంపై తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందడం గమనార్హం.

నిపుణుల ప్రకారం, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో రూ.500 నోట్లది కీలక పాత్ర. పెద్ద ఎత్తున లావాదేవీలకు ఇవి అవసరమవుతుండగా, వాటిని రద్దు చేయాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆర్బీఐ సంయుక్తంగా స్పష్టమైన విధాన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అధికారికంగా ప్రకటిస్తారని వారు చెబుతున్నారు.

PIB ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ, ఏదైనా కీలక ఆర్థిక నిర్ణయాలకు సంబంధించి సమాచారం తెలుసుకోవాలంటే ఆర్బీఐ, ఆర్థిక శాఖ లేదా PIB అధికారిక వేదికలనే నమ్మాలని సూచించింది. వాట్సాప్, ఫేస్‌బుక్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వంటి సోషల్ మీడియా వేదికల్లో వచ్చే సందేశాలను నిర్ధారించుకోకుండా షేర్ చేయవద్దని హెచ్చరించింది.

మొత్తంగా చూస్తే, రూ.500 నోట్ల రద్దుపై వస్తున్న వార్తలకు ప్రస్తుతం ఎలాంటి ఆధారమూ లేదు. ఇది పూర్తిగా పుకార్లే కావడంతో ప్రజలు గందరగోళానికి లోనుకావాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick