Gold Silver Alert: భారతీయుల మక్కువ పెరుగుతోంది – దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులపై ప్రభావం
భారత్లో పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి దిగుమతులు దేశపు వాణిజ్య లోటును మరింత విస్తరించి, రూపాయి విలువను బలహీనపరుస్తున్నాయి. ఈ ధోరణి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఎలా ముప్పు పెడుతోందో, దాన్ని కట్టడి చేసేందుకు భారత్ తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏమిటో తెలుసుకోండి.
భారతదేశానికి బంగారం, వెండి అంటే ఉన్న అమితమైన ప్రేమ అందమైనదే కావచ్చు, కానీ అది దేశ ఆర్థిక వనరుల కొరతకు దారితీస్తోంది. బంగారం మరియు వెండి దిగుమతుల పెరుగుదల కారణంగా భారతదేశ వాణిజ్య లోటు అపూర్వమైన స్థాయికి చేరుకుంటోంది. ఇది విదేశీ మారక నిల్వలను తగ్గించడమే కాకుండా, రూపాయి విలువను బలహీనపరుస్తూ అంతిమంగా ప్రతి కుటుంబంపై ప్రభావం చూపుతోంది.
2024తో పోలిస్తే, 2025 అక్టోబర్ నాటికి భారతదేశ బంగారు దిగుమతులు $14.72 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి, అంటే ఇది మూడు రెట్లు పెరిగింది. వెండి దిగుమతులు దాదాపు ఐదు రెట్లు పెరిగాయి. ఈ భారీ పెరుగుదల వల్ల విదేశీ కరెన్సీ బయటకు వెళ్లడం, రూపాయి విలువ పడిపోవడం మరియు ద్రవ్యోల్బణం (ధరల పెరుగుదల) పెరగడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
మెరిసే ఆస్తులు, కానీ వాస్తవ వృద్ధి సున్నా
ఆర్థిక వ్యవస్థ పరంగా చూస్తే బంగారం వల్ల పెద్దగా ఉత్పాదకత ఉండదు. భారతీయులు కొనే బంగారంలో ఎక్కువ భాగం అల్మారాల్లో లేదా బ్యాంక్ లాకర్లలోనే ఉండిపోతుంది. దీనివల్ల పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కానీ, ఉద్యోగాల కల్పనకు కానీ ఎలాంటి తోడ్పాటు లభించదు. బంగారం లేదా వెండిపై ఖర్చు చేసే ప్రతి డాలర్.. దేశ వృద్ధికి అవసరమైన యంత్రాలు, ఇంధనం లేదా సాంకేతికత దిగుమతికి అందుబాటులో ఉండదు.
పండుగ తగ్గింపులు, తక్కువ GST రేట్లు మరియు పెళ్లిళ్ల సీజన్ కారణంగా కొనుగోలుదారుల రద్దీ పెరిగింది. దసరా, దీపావళి వంటి ఐదు రోజుల పండుగ సీజన్లోనే భారతీయులు $11 బిలియన్ల విలువైన బంగారం, వెండిని కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. దీనికి తోడు ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితి వల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని "సురక్షితమైన పెట్టుబడి"గా భావిస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న దిగుమతులు, పడిపోతున్న రూపాయి
బంగారం, వెండితో పాటు ముడి చమురు మరియు యంత్రాల దిగుమతులు పెరగడం వల్ల భారతదేశ వాణిజ్య సమతుల్యత దెబ్బతిన్నది. దీనివల్ల డాలర్లకు డిమాండ్ పెరిగి, రూపాయి విలువ క్షీణిస్తోంది. డిసెంబర్లో రూపాయి విలువ డాలర్తో పోలిస్తే ₹90కి చేరువలో ఉంది. ఫలితంగా ఇంధనం, ఎలక్ట్రానిక్స్, వంట నూనె మరియు మందుల వంటి అత్యావశ్యక వస్తువుల ధరలు భారంగా మారాయి.
ప్రస్తుత విధానాలు ఎందుకు సరిపోవు?
'మేక్ ఇన్ ఇండియా' మరియు PLI పథకాలు ఎగుమతుల వృద్ధిని చూపించడానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది. ఐటీ మరియు బీపీఓ సేవల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కూడా బంగారం, వెండి మరియు చమురు దిగుమతులకే సరిపోతోంది. మన దేశం వద్ద ఉన్న సుమారు $600 బిలియన్ల విదేశీ మారక నిల్వలు శాశ్వతం కాదు; సరైన చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ నిల్వలు త్వరగా కరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
ముందుకు సాగాల్సిన మార్గం: ఆలోచన మరియు విధాన మార్పు
- ఆర్థిక అస్థిరతను అధిగమించడానికి భారతదేశం కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి:
- అవసరమైతే బంగారం, వెండి దిగుమతులపై పన్నులు పెంచాలి.
- భౌతిక బంగారానికి బదులుగా గోల్డ్ బాండ్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఇతర పొదుపు పథకాలను ప్రోత్సహించాలి.
- అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ మరియు ఇతర దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాలను వేగవంతం చేయాలి.
- ముడి చమురుపై ఆధారపడటం తగ్గించడానికి పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని (Renewable Energy) అభివృద్ధి చేయాలి.
- పప్పుధాన్యాలు మరియు నూనెగింజల దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచి దిగుమతులను తగ్గించాలి.
తక్షణ చర్య అవసరం
ప్రజల్లో ఉన్న ఈ "బంగారం, వెండి వ్యామోహాన్ని" తగ్గించేలా ఆర్థిక విధాన నిర్ణేతలు చురుకైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఉపాధిని పెంచే, ఎగుమతులను బలోపేతం చేసే ఉత్పాదక పెట్టుబడులపై దృష్టి సారించాలి. ఆలస్యం చేస్తే వాణిజ్య లోటు మరింత పెరిగి, భవిష్యత్ తరాలపై భారం పడుతుంది.
ప్రజలు కూడా రూపాయి విలువ తగ్గడం వల్ల తమ దైనందిన జీవితంపై పడే ప్రభావాన్ని (పెరిగే పెట్రోల్ ధరలు, స్మార్ట్ఫోన్ మరియు మందుల ఖర్చులు) గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. Reserve Bank of India (RBI) మరియు భారత ప్రభుత్వం ఈ దిశగా కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇదే.