ఈ కొత్త సంవత్సర వేడుకలను సురక్షితంగా జరుపుకోండి: డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మరియు బహిరంగ అల్లర్లపై పోలీసుల హెచ్చరిక
నిర్మల్ పోలీసులు 2026 కొత్త సంవత్సరాన్ని బాధ్యతతో జరుపుకోవాలని పౌరులకు హెచ్చరిస్తున్నారు. మత్తులో డ్రైవ్ చేయడం, ప్రజల లో అసౌకర్యం కలిగించడం, అపాయకరమైన పనులు చేయడం వలన దూరంగా ఉండండి. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తూ కుటుంబంతో సురక్షితంగా వేడుకలను ఆస్వాదించండి.
2026 నూతన సంవత్సర రాకతో నిర్మల్ పట్టణం ఇప్పటికే వేడుకల కోలాహలంతో నిండిపోయింది. బయట చలి వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, కొత్త ఏడాదిని ఆహ్వానించే ఉత్సాహం ప్రజల్లో కనిపిస్తోంది. అయితే, వేడుకల పేరుతో బహిరంగంగా ఇబ్బందులు సృష్టించే అవకాశం ఉందని గుర్తించిన పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. మద్యం సేవించడం, పెద్ద శబ్దంతో సంగీతం పెట్టడం, బహిరంగంగా మద్యం తాగడం మరియు అతివేగంతో వాహనాలు నడపడం వంటి పనుల వల్ల ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా పోలీసులు పర్యవేక్షణను ముమ్మరం చేశారు.
చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు. పట్టణంలోని రద్దీ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు బ్లాకులు ఏర్పాటు చేసి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే, జనసంచారం ఎక్కువగా ఉండే చోట్ల పోలీసులు గస్తీ తిరుగుతున్నారు. బైక్లపై ముగ్గురు ప్రయాణించడం (Triple riding), అతివేగం, అల్లర్లు సృష్టించడం మరియు స్టంట్లు చేయడం వంటి పనులకు పాల్పడితే పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేస్తారు.
కొత్త ఏడాది వేడుకల కోసం కొందరు "స్టైలిష్" పేరుతో కత్తులు లేదా పదునైన వస్తువులతో కేకులు కట్ చేయడం వంటి ప్రమాదకర పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు. ఇలాంటివి కాకుండా కేక్ కటింగ్ వంటి సంప్రదాయ పద్ధతులనే పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో రోడ్లపై గుంపులుగా చేరడం, బాణసంచా కాల్చడం, పెద్ద శబ్దంతో సంగీతం మరియు డాన్సుల వంటి బహిరంగ వేడుకలను నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు. వీటిని కేవలం ఇళ్లలో లేదా ప్రైవేట్ ప్రదేశాల్లో మాత్రమే సురక్షితంగా జరుపుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఎస్పీ జానకి శర్మ మాట్లాడుతూ, “నూతన సంవత్సర వేడుకలను మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇంట్లోనే ఆనందంగా జరుపుకోండి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం సేవించడం, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడపడం మరియు మైనర్ల భద్రతను ప్రమాదంలో పడేయడం వంటివి చేయవద్దు. కుటుంబ సభ్యులు భద్రతకు బాధ్యత వహించాలి మరియు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించాలి. జిల్లా వ్యాప్తంగా పోలీసులు కఠినమైన తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు, భారీ జరిమానాల నుండి తప్పించుకోవడానికి పోలీసులకు సహకరించడం అవసరం" అని నొక్కి చెప్పారు.
పోలీసుల సందేశం చాలా స్పష్టంగా ఉంది: కొత్త సంవత్సర వేడుకలను జరుపుకోండి, కానీ అది భద్రత మరియు చట్ట పరిధిలోనే ఉండాలి. బాధ్యతాయుతమైన వేడుకలు మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడమే కాకుండా, సమాజమంతటికీ సంతోషకరమైన 2026ని అందిస్తాయి.