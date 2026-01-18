  • Menu
Home  > జాతీయం

Republic Day Terror Alert: ఢిల్లీపై ఖలిస్థానీ ముఠాల కన్ను.. 'హైబ్రిడ్ టెర్రర్'తో ఉగ్రవాదుల భారీ కుట్ర!

Republic Day Terror Alert: ఢిల్లీపై ఖలిస్థానీ ముఠాల కన్ను.. హైబ్రిడ్ టెర్రర్తో ఉగ్రవాదుల భారీ కుట్ర!
x
Highlights

జనవరి 26న ఢిల్లీలో ఉగ్ర దాడులకు ఖలిస్థానీ ముఠాల కుట్ర! నిఘా వర్గాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. గ్యాంగ్‌స్టర్ల ద్వారా దాడులకు వ్యూహరచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

భారతదేశం తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, సరిహద్దుల అవతల నుంచి విధ్వంసకర శక్తులు కోరలు చాస్తున్నాయి. జనవరి 26న ఢిల్లీ లక్ష్యంగా ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాద సంస్థలు, జిహాదీ ముఠాలు భారీ దాడులకు వ్యూహరచన చేస్తున్నాయని నిఘా వర్గాలు (IB) సంచలన హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి.

కొత్త వ్యూహం.. గ్యాంగ్‌స్టర్లే 'ఫుట్ సోల్జర్స్'!

ఈసారి ఉగ్రవాదులు తమ పాత పద్ధతులను మార్చుకుని 'హైబ్రిడ్ టెర్రర్' అనే సరికొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేయాలని చూస్తున్నారు.

స్థానిక ముఠాల వాడకం: నేరుగా రంగంలోకి దిగకుండా పంజాబ్, హర్యానాకు చెందిన స్థానిక గ్యాంగ్‌స్టర్లను తమ ఆయుధాలుగా వాడుకుంటున్నారు.

నెట్‌వర్క్ విస్తరణ: ఈ గ్యాంగ్‌స్టర్ నెట్‌వర్క్ ప్రస్తుతం ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్, హర్యానా, ఉత్తర ప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో బలంగా ఉంది.

భారీ నిధులు: విదేశాల్లో తలదాచుకుంటున్న ఖలిస్థానీ సానుభూతిపరులు ఈ నేరగాళ్లకు భారీగా నిధులు సమకూరుస్తూ ఆయుధాల సరఫరాకు స్కెచ్ వేశారు.

మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్టుల పోస్టర్లు

భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా ఢిల్లీ పోలీసులు కీలక ప్రాంతాల్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాదుల పోస్టర్లను ప్రదర్శిస్తున్నారు.

ఖలిస్థాన్ టైగర్ ఫోర్స్ (KTF) చీఫ్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ (అర్ష్ దాలా), రంజిత్ సింగ్ నీతా వంటి వారి కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.

మెట్రో స్టేషన్లు, మాల్స్, రద్దీగా ఉండే మార్కెట్ల వద్ద డేగ కన్ను వేసి ఉంచారు.

'ఆపరేషన్ గ్యాంగ్-బస్ట్ 2026' ప్రారంభం

టెర్రర్ అలర్ట్ నేపథ్యంలో భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి:

  1. భారీ తనిఖీలు: కర్తవ్య పథ్, ఎర్రకోట పరిసరాలను పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు.
  2. అదుపులోకి అనుమానితులు: 'ఆపరేషన్ గ్యాంగ్-బస్ట్'లో భాగంగా ఇప్పటికే 850 మందికి పైగా అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
  3. నో ఫ్లై జోన్: అనుమానాస్పద డ్రోన్లు, పారా గ్లైడర్లు ఎగరకుండా కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు.

ప్రజలకు విజ్ఞప్తి: ఏదైనా అనుమానాస్పద వస్తువు లేదా వ్యక్తి కనిపిస్తే వెంటనే 112 నంబర్‌కు సమాచారం ఇవ్వాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick