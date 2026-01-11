Republic Day 2026: రిపబ్లిక్ డే పరేడ్.. 1275 కిలోల చికెన్ ఆర్డర్.. విందు కోసం కాదు, విన్యాసాల కోసం!
Republic Day 2026: దేశ రాజధానిలో గణతంత్ర దినోత్సవ (Republic Day 2026) సంబరాలు అంబరాన్ని తాకనున్నాయి. జనవరి 26న కర్తవ్య పథ్లో జరిగే కవాతు కోసం త్రివిధ దళాలు ఇప్పటికే కసరత్తులు ప్రారంభించాయి. అయితే, ఈ వేడుకల ఏర్పాట్లలో భాగంగా అధికారులు ఏకంగా 1275 కిలోల చికెన్ ఆర్డర్ చేయడం ఇప్పుడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇది ఎవరికైనా విందు ఇవ్వడానికో లేక సైనికుల కోసమో అనుకుంటే పొరపాటే.. దీని వెనుక ఒక బలమైన భద్రతా కారణం ఉంది.
పక్షుల నుండి విమానాలకు రక్షణ: రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో భారత వైమానిక దళం (IAF) చేసే గగనతల విన్యాసాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అయితే, ఈ యుద్ధ విమానాలు ఆకాశంలో దూసుకెళ్లే సమయంలో పక్షులు (ముఖ్యంగా గద్దలు, రాబందులు) అడ్డువస్తే 'బర్డ్ హిట్' (Bird Hit) జరిగి ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఈ ముప్పును నివారించేందుకు అధికారులు ఈ వినూత్న పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు.
20 ప్రాంతాల్లో మాంసం విసిరేలా ప్లాన్:
పక్షుల మళ్లింపు: ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులను విమాన మార్గం నుండి వేరే వైపుకు మళ్లించేందుకు ఈ మాంసాన్ని వినియోగిస్తారు.
ముఖ్య కేంద్రాలు: ఎర్రకోట, జామా మసీద్ వంటి సుమారు 20 కీలక ప్రాంతాల్లో జనవరి 15 నుంచి 26వ తేదీ వరకు ఈ మాంసాన్ని పక్షులకు ఆహారంగా వేయనున్నారు.
వ్యూహం: విమానాలు ఎగిరే సమయంలో పక్షులు ఆకాశంలో కాకుండా, భూమిపై వేసిన మాంసం కోసం దిగువకు వచ్చేలా చేయడం ద్వారా గగనతల విన్యాసాలకు ఆటంకం కలగకుండా చూస్తారు.
ప్రతి ఏటా రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ సమయంలో వైమానిక దళం ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఈసారి భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తూ 1275 కిలోల చికెన్ను ఇందుకోసం కేటాయించినట్లు రక్షణ శాఖ వర్గాల సమాచారం.