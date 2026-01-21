Republic Day : రిపబ్లిక్ డే 2026: భారత్ ఎన్నవ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది? ఇక్కడ ఉంది స్పష్టత
రిపబ్లిక్ డే 2026 జనవరి 26న భారతదేశం తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. ఇది ఎందుకు 77వ గణతంత్ర దినోత్సవమో, దాని చారిత్రక ప్రాముఖ్యత, ప్రత్యేక పరేడ్ ముఖ్యాంశాలు, ముఖ్య అతిథులు మరియు ప్రధాన ఆకర్షణల గురించి తెలుసుకోండి.
జనవరి 26వ తేదీ దగ్గరపడుతుండటంతో భారత ఉపఖండమంతటా దేశభక్తి భావనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మువ్వన్నెల జెండా రంగులు అన్నిచోట్లా కనిపిస్తున్నాయి, స్ఫూర్తినిచ్చే సంగీతం మార్మోగుతోంది. దేశంలోని గొప్ప పండుగలలో ఒకటైన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల కోసం ప్రజలంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ప్రతి సంవత్సరంలాగే ఈసారి కూడా చాలా మందిలో ఒక సందేహం తలెత్తుతోంది:
ఈసారి మనం ఎన్నవ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము?
ఆ సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకుందాం.
రిపబ్లిక్ డే 2026: ఇది 77వదా లేక 78వదా?
జనవరి 26, 2026న భారతదేశం తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది.
దీనికి వివరణ ఇక్కడ ఉంది:
భారతదేశం తన రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి, గణతంత్ర దేశంగా జనవరి 26, 1950న అవతరించింది. ఆ తేదీని మొదటి గణతంత్ర దినోత్సవంగా పరిగణిస్తారు. మరుసటి సంవత్సరం, అంటే జనవరి 26, 1951న రెండవ గణతంత్ర దినోత్సవం జరిగింది.
ఈ లెక్కన చూస్తే, జనవరి 26, 2026 నాటికి భారత గణతంత్రం 76 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని, 77వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతుంది. అందుకే ఇది 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం. చాలా మంది 2026 నుండి 1950ని తీసివేసి (2026 - 1950 = 76) లేదా 1947 స్వాతంత్ర్య సంవత్సరం నుండి లెక్కించి గందరగోళానికి గురవుతుంటారు. కానీ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి మాత్రమే లెక్కించాలి.
జనవరి 26నే ఎందుకు ఎంచుకున్నారు?
భారతదేశానికి ఆగస్టు 15, 1947న బ్రిటిష్ పాలన నుండి విముక్తి లభించినప్పటికీ, రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చే వరకు బ్రిటిష్ నీడలోనే ఉంది. జనవరి 26ను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఎంచుకున్నారు, ఎందుకంటే 1930లో ఇదే రోజున భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ "పూర్ణ స్వరాజ్" (సంపూర్ణ స్వయం పాలన)ను ప్రకటించింది.
రిపబ్లిక్ డే 2026 ప్రత్యేకతలు ఏమిటి?
2026 గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు అనేక చారిత్రాత్మక ఘట్టాలకు వేదిక కానున్నాయి:
- ప్రధాన అతిథులు: ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టంలో, ఇద్దరు ప్రపంచ నాయకులు తొలిసారిగా కలిసి హాజరుకానున్నారు—యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ మరియు డచ్ ప్రధాన మంత్రి మార్క్ రుట్టే, మరియు యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్.
- థీమ్: ఈ వేడుకలు "వందేమాతరం" మరియు "ఆత్మనిర్భర్ భారత్" (స్వయం సమృద్ధి భారత్) అనే థీమ్లతో సాగుతాయి. 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న "వందేమాతరం" గీతానికి గుర్తుగా ప్రత్యేక లోగోను రూపొందించారు.
- భైరవ్ లైట్ కమాండో బెటాలియన్: కొత్తగా ఏర్పడిన ఈ ఎలైట్ యూనిట్ ఈ ఏడాది తొలిసారిగా పరేడ్లో పాల్గొని భారత రక్షణ శక్తిని చాటిచెప్పనుంది.
- జంతువుల భాగస్వామ్యం: లడఖ్ నుండి బాక్ట్రియన్ ఒంటెలు, జంస్కారీ గుర్రాలు, శిక్షణ పొందిన వేట పక్షులు మరియు సైనిక శునకాలు తొలిసారిగా మార్చ్-పాస్ట్లో చేరనున్నాయి.
కర్తవ్య పథ్లో అద్భుత వేడుకలు
న్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో జరిగే సంప్రదాయ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్, భారత సాయుధ దళాల శక్తిని, గొప్ప సంస్కృతిని మరియు సాంకేతిక పురోగతిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పనుంది. జనవరి 29న జరిగే 'బీటింగ్ రిట్రీట్' (Beating Retreat) వేడుకతో ఈ వేడుకలు ముగుస్తాయి.
ముగింపు
కాబట్టి, 2026లో భారత్ తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోబోతోంది. ఇది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే కాదు, దేశానికి దిశానిర్దేశం చేస్తున్న ప్రజాస్వామ్యం, ఐక్యత మరియు రాజ్యాంగ విలువల గర్వకారణమైన ప్రయాణం. Know India - Republic Dayలో మరింత సమాచారం పొందవచ్చు.