Republic Day 2026: భారత్ జరుపుకోబోయేది ఎన్నవ గణతంత్ర వేడుక? 76 ఆ.. 77 ఆ? క్లారిటీ ఇదే!
భారతదేశం 2026, జనవరి 26న తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. ఈ ఏడాది వేడుకలకు ఇద్దరు అంతర్జాతీయ నేతలు ముఖ్య అతిథులుగా రానుండగా, వందేమాతరం 150 ఏళ్ల ఉత్సవం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
దేశవ్యాప్తంగా గణతంత్ర వేడుకలకు సర్వం సిద్ధమవుతోంది. మువ్వన్నెల జెండా రెపరెపలాడేందుకు, కర్తవ్య పథ్లో భారత సైనిక పటిమను చాటేందుకు కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. అయితే ప్రతి ఏటా వచ్చే ఒకే ఒక సందేహం.. ఈ ఏడాది మనం జరుపుకోబోయేది ఎన్నవ రిపబ్లిక్ డే? 2026 వేడుకల ప్రత్యేకతలేంటి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
77వ గణతంత్ర దినోత్సవం.. లెక్క ఎలాగంటే?
భారతదేశం జనవరి 26, 2026న 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. చాలామందికి ఈ సంఖ్య విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది.
మొదటి వేడుక: 1950, జనవరి 26న మన రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది. దీన్ని మొదటి రిపబ్లిక్ డేగా పరిగణిస్తాం.
ప్రస్తుత లెక్క: 1950ని 1వదిగా లెక్కిస్తే, 2026 నాటికి మనం జరుపుకునేది 77వ వేడుక అవుతుంది. అంటే రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చి 76 ఏళ్లు పూర్తయ్యి, 77వ ఏడాదిలోకి మనం అడుగుపెడుతున్నాం.
2026 రిపబ్లిక్ డే: ఈసారి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు!
ఈ ఏడాది వేడుకలు గతంలో కంటే భిన్నంగా, అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. ప్రధాన ఆకర్షణలు ఇవే:
డబుల్ చీఫ్ గెస్ట్: చరిత్రలో తొలిసారిగా రిపబ్లిక్ డే పరేడ్కు ఇద్దరు ముఖ్య అతిథులు హాజరవుతున్నారు. యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ ఈ వేడుకల్లో పాలుపంచుకోనున్నారు.
వందేమాతరం @150: ‘వందేమాతరం’ గేయానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ ఏడాది వేడుకలను ‘వందేమాతరం’, ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ థీమ్స్తో నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికోసం ప్రత్యేక లోగోను కూడా ఆవిష్కరించారు.
భైరవ కమాండోల ఎంట్రీ: పరేడ్లో తొలిసారిగా కొత్తగా ఏర్పడిన 'భైరవ లైట్ కమాండో బెటాలియన్' తమ సాహస విన్యాసాలను ప్రదర్శించనుంది.
జంతువుల మార్చ్ పాస్ట్: లద్దాఖ్ సరిహద్దుల్లో కాపలా కాసే బాక్ట్రియన్ ఒంటెలు, జాస్కరీ గుర్రాలు, వేట పక్షులు మరియు మిలిటరీ డాగ్స్ తొలిసారిగా మార్చ్ పాస్ట్లో పాల్గొనడం విశేషం.
చారిత్రక నేపథ్యం
1947లో స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటికీ, 1950 జనవరి 26 వరకు మనం బ్రిటిష్ చట్టాలనే అనుసరించాం. 1930లో ఇదే రోజున కాంగ్రెస్ 'పూర్ణ స్వరాజ్' ప్రకటించినందుకు గుర్తుగా, రాజ్యాంగం అమలుకు జనవరి 26ను ఎంచుకున్నారు. న్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో జరిగే ఈ పరేడ్ జనవరి 29న జరిగే 'బీటింగ్ రిట్రీట్' వేడుకతో ముగుస్తుంది.