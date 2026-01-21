Army Tech: గణతంత్ర దినోత్సవ రిహార్సల్స్లో రైఫిల్తో కూడిన రోబోటిక్ డాగ్ను ప్రదర్శించిన భారత సైన్యం
గణతంత్ర దినోత్సవ రిహార్సల్స్లో భారత సైన్యం రైఫిల్తో కూడిన రోబోటిక్ డాగ్ను ప్రదర్శించింది. కర్తవ్య పథ్లో డిఆర్డిఓ హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్ తొలిసారి కనువిందు చేయనుంది.
ఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్లో జరుగుతున్న గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ రిహార్సల్స్లో భాగంగా భారత సైన్యం రైఫిల్తో కూడిన 'రోబోటిక్ డాగ్'ను ప్రదర్శించింది. భవిష్యత్తు యుద్ధ తంత్రాల్లో భాగంగా రూపొందించిన ఈ అత్యాధునిక చతుష్పాద యంత్రం, రక్షణ రంగంలో భారత్ హైటెక్ సాంకేతికత వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోందనడానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.
గతంలో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో మొబైల్ కెమెరాగా ప్రజలను అలరించిన ఈ రోబోటిక్ డాగ్, ఇప్పుడు సైనిక విధుల్లోకి మారడం విశేషం. ఇది వినోదం నుండి నిఘా మరియు రక్షణ వంటి కీలక బాధ్యతలకు సాంకేతికత ఎలా మారుతుందో సూచిస్తుంది.
భారత సైన్యంలోకి చేరిన రోబోటిక్ మ్యూల్స్
భారత సైన్యం ఇటీవల రోబోటిక్ మ్యూల్స్ను తన కార్యాచరణ విభాగాలలో చేర్చుకుంది. ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాలు మరియు కఠినమైన భూభాగాల్లో సైనికులకు అవసరమైన సామాగ్రిని చేరవేయడానికి, లాజిస్టిక్స్ అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు శత్రువుల కదలికలపై నిఘా ఉంచడానికి ఈ రోబోటిక్ వ్యవస్థలను ఉపయోగించనున్నారు.
గణతంత్ర వేడుకల్లో హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్ ప్రదర్శన
జనవరిలో కర్తవ్య పథ్లో జరగనున్న గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్లో డిఆర్డిఓ అభివృద్ధి చేసిన 'లాంగ్ రేంజ్ యాంటీ-షిప్ హైపర్సోనిక్ గ్లైడ్ మిస్సైల్' మొదటిసారిగా ప్రజల ముందుకు రానుంది. సుదూర పరిధి కలిగిన ఈ క్షిపణి, హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో భారత్ యొక్క వ్యూహాత్మక శక్తిని భారీగా పెంచుతుంది. 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' కార్యక్రమంలో భాగంగా రక్షణ తయారీలో స్వయం సమృద్ధిని ఇది చాటిచెప్పనుంది.
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న భారత్
భారతదేశం తన గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనుంది. భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన రోజును పురస్కరించుకుని ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. ఇది భారతదేశాన్ని ఒక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా మార్చిన చారిత్రాత్మక ఘట్టం. దేశవ్యాప్తంగా జెండా ఎగురవేత, దేశభక్తి కార్యక్రమాలు మరియు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో ఈ జాతీయ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
గణతంత్ర దినోత్సవం - చారిత్రక ప్రాముఖ్యత
భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటికీ, దేశం కోసం రూపొందించుకున్న సొంత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది. ప్రకటించిన 'పూర్ణ స్వరాజ్' తీర్మానాన్ని స్మరించుకుంటూ జనవరి నెలను గణతంత్ర దినోత్సవంగా ఎంచుకున్నారు.
గణతంత్ర దినోత్సవ థీమ్: ‘వందేమాతరం’ వేడుకలు
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం' పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక థీమ్తో నిర్వహిస్తున్నారు. స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఈ గేయం పోషించిన పాత్రకు మరియు దేశ సాంస్కృతిక చైతన్యంలో దాని ప్రాముఖ్యతకు నివాళిగా ఈ థీమ్ను ఎంపిక చేశారు. సైనిక పటిమ, చారిత్రక గర్వం మరియు సాంస్కృతిక వారసత్వం కలగలిసిన ఈ గణతంత్ర వేడుకలు చిరస్మరణీయంగా నిలవనున్నాయి.