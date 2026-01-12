Republic Day 2026: ఢిల్లీ పోలీసుల 'ఐస్ అండ్ ఇయర్స్' ఆపరేషన్.. హోటల్ యజమానులు, సిమ్ కార్డ్ వెండర్లకు కీలక ఆదేశాలు!
2026 రిపబ్లిక్ డే వేడుకల భద్రత కోసం ఢిల్లీ పోలీసులు 'ఐస్ అండ్ ఇయర్స్' కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. హోటల్ యజమానులు, డీలర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తూనే, విదేశీ నేతలను ముఖ్య అతిథులుగా ఆహ్వానించారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 2026 గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు సర్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఢిల్లీ పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. దీనిలో భాగంగా ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ 'ఐస్ అండ్ ఇయర్స్' (Eyes and Ears) అనే ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
ప్రజలే పోలీసుల కళ్లు, చెవులు!
నగరంలోని 199 పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 10,000 మంది వివిధ రంగాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు (RWA), మార్కెట్ సంఘాలు, హోటల్ యజమానులు, సెక్యూరిటీ గార్డులు మరియు ఇతర పౌరులను పోలీసులు అప్రమత్తం చేశారు.
ఎవరు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? (పోలీసుల మార్గదర్శకాలు):
గణతంత్ర వేడుకల ముందే నేరాలను అరికట్టడానికి పోలీసులు కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు:
హోటల్ యజమానులు: హోటల్కు వచ్చే అతిథుల వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి (Check-in Verification). రికార్డులను పక్కాగా నిర్వహించాలి.
సిమ్ కార్డ్ వెండర్లు: టెలికాం శాఖ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలి. గుర్తింపు పత్రాలు లేకుండా ఎవరికీ సిమ్ కార్డులు ఇవ్వకూడదు.
సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ డీలర్లు: వాహనాలను కొనేవారి వివరాలను ధృవీకరించుకోవాలి మరియు యాజమాన్య బదిలీ (Ownership Transfer) వెంటనే జరిగేలా చూడాలి.
రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు: కాలనీల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. కొత్తగా వచ్చే అద్దెదారుల వివరాలను పోలీసులకు తెలపాలి (Tenant Verification).
వ్యాపారులు: కెమికల్స్ విక్రయించేవారు మరియు పార్కింగ్ అటెండెంట్లు అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలి.
డ్రోన్ భయాల నేపథ్యంలో హై అలర్ట్
జమ్మూ కాశ్మీర్లోని సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పాకిస్థానీ డ్రోన్ల సంచారం కలకలం రేపుతున్న తరుణంలో ఈ భద్రతా చర్యలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. సాంబా, పూంచ్ వంటి ప్రాంతాల్లో అనుమానాస్పద డ్రోన్ల కోసం సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా పోలీసులు గగనతలంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు.
రిపబ్లిక్ డే 2026 విశేషాలు:
ముఖ్య అతిథులు: ఈ ఏడాది 77వ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ మరియు యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆంటోనియో కోస్టా ముఖ్య అతిథులుగా రానున్నారు.
చారిత్రాత్మక పర్యటన: ఈయూ (EU) ఉమ్మడి నాయకత్వం భారత గణతంత్ర వేడుకలకు హాజరుకావడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ పర్యటనలో భారత్-ఈయూ మధ్య ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ (FTA) పై కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి.