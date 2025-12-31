New Year 2026: Jio రీచార్జ్ ఆఫర్ డేటా, కాల్స్ మరియు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం టాప్ చాయిస్
జియో న్యూ ఇయర్ 2026 ఆఫర్లో అపరిమిత 5G డేటా, ఉచిత OTT సభ్యత్వాలు, AI సేవలు మరియు అపరిమిత కాల్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈరోజే రీఛార్జ్ చేసుకోండి మరియు రూ. 500 నుండి రూ. 3,599 ప్లాన్లపై భారీ ఆదాను పొందండి.
రిలయన్స్ జియో తన వినియోగదారుల కోసం ప్రకటించిన "జియో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 ఆఫర్" వివరాలు తెలుగులో ఇక్కడ ఉన్నాయి:
డిసెంబర్ ముగింపు అంటేనే నూతన సంవత్సర వేడుకలు, కుటుంబ కలయికలు మరియు స్నేహితులతో విందు వినోదాలు. అయితే, మొబైల్ వినియోగదారులకు రీఛార్జ్ ఖర్చులు ఎప్పుడూ ఒక చింతగానే ఉంటాయి. పిలుపులు (calls), డేటా మరియు వినోదం అందుబాటులో ఉంటూనే, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్లాన్ల కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తుంటారు.
వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రిలయన్స్ జియో **“జియో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 ఆఫర్”**ను తీసుకువచ్చింది. ₹500 నుండి ₹3,599 వరకు ఉండే ఈ ప్లాన్లలో అపరిమిత కాల్స్, హై-స్పీడ్ 5G డేటా, ప్రీమియం OTT కంటెంట్ మరియు AI సేవలను అందిస్తోంది. ఈ వార్షిక ప్యాక్లపై 20–30% వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
జియో న్యూ ఇయర్ 2026 ఆఫర్ల పూర్తి గైడ్:
ముఖ్య లక్షణాలు:
- అపరిమిత కాల్లు: భారతదేశంలో ఎక్కడికైనా, రోమింగ్తో సహా ఉచిత వాయిస్ కాల్లు చేసుకోవచ్చు.
- 5G డేటా: 5G అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాలలో అపరిమిత డేటా లభిస్తుంది.
- 4G డేటా: రోజువారీ పరిమితులు లేకుండా డేటాను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- OTT వినోదం: YouTube Premium, JioCinema, Amazon Prime Video, Sony LIV, ZEE5, మరియు Lionsgate Playతో సహా 10 కంటే ఎక్కువ ప్లాట్ఫారమ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- AI అసిస్టెంట్: Google Gemini Proకి 18 నెలల ఉచిత సభ్యత్వం లభిస్తుంది.
- ఆఫర్ వ్యవధి: జనవరి 1, 2026 నుండి మార్చి 31, 2026 వరకు. ఈ సమయంలో రీఛార్జ్ చేస్తే ప్రత్యేక క్యాష్బ్యాక్లు మరియు అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
₹500 సూపర్ సెలబ్రేషన్ ప్యాక్ – తక్కువ ధరలో అన్ని ఫీచర్లు
ఈ ప్యాక్ తక్కువ ధరలో అన్ని ఫీచర్లు కోరుకునే వారి కోసం:
- కాలపరిమితి: 28 రోజులు
- కాల్లు: అన్ని నెట్వర్క్లకు అపరిమితం
- SMS: రోజుకు 100
- డేటా: అపరిమిత 5G (అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో), 4Gలో రోజుకు 2GB (మొత్తం 56GB)
- OTT సేవలు: YouTube Premium, JioCinema, Amazon Prime Video, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play
AI: Google Gemini Pro – 18 నెలలు ఉచితం
లక్షలాది మంది వినియోగదారులు ఇప్పటికే ఈ ప్లాన్ని ఎంచుకున్నారు. ఇది ఒక్క OTTలోనే ₹1,500 కంటే ఎక్కువ విలువను అందిస్తుంది.
₹3,599 వార్షిక ప్యాక్ – ఒకే రీఛార్జ్, ఏడాది పొడవునా వినియోగించుకోవచ్చు
నెలకు రీఛార్జ్ చేసుకునే ఇబ్బంది లేకుండా, ఏడాది పాటు ఉపయోగించుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్ అనుకూలంగా ఉంటుంది:
- కాలపరిమితి: 365 రోజులు
- కాల్లు: అన్ని నెట్వర్క్లకు అపరిమితం
- SMS: రోజుకు 100 (మొత్తం 36,500)
- డేటా: అపరిమిత 5G, 4Gలో రోజుకు 2.5GB (మొత్తం 912GB)
- OTT: అన్ని ప్రధాన ప్లాట్ఫారమ్లకు యాక్సెస్
- AI సేవ: Google Gemini Pro – 18 నెలలు
రోజుకు కేవలం ₹9.86తో ఈ ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించే వారికి ఇది చాలా లాభదాయకం.
₹103 ఫ్లెక్సీ డేటా ప్యాక్ – అదనపు డేటా కావాలనుకునేవారికి
అప్పుడప్పుడు మరికొంత డేటా అవసరమయ్యే వారికి ఈ ప్యాక్ ఉపయోగపడుతుంది:
- కాలపరిమితి: 28 రోజులు
- డేటా: 5GB 4G (ఇది ఇప్పటికే ఉన్న ప్లాన్కు అదనంగా లభిస్తుంది)
- OTT యాక్సెస్: కొన్ని ఎంపిక చేసిన ప్లాట్ఫారమ్లు.
ఆన్లైన్ తరగతులు, స్ట్రీమింగ్ లేదా అత్యవసర డౌన్లోడ్ల కోసం ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
జియో మరియు ఎయిర్టెల్ వార్షిక ప్లాన్ల పోలిక – 2026లో జియో ఎందుకు ఉత్తమం
ఎయిర్టెల్ కూడా ₹3,599 వార్షిక ప్యాక్ను అందిస్తుంది, కానీ జియో ప్రయోజనాలు మరింత ఎక్కువ:
- 10 కంటే ఎక్కువ OTT ప్లాట్ఫారమ్లకు ఉచిత యాక్సెస్.
- 18 నెలల Google Gemini Pro AI సబ్స్క్రిప్షన్.
- 5G కవరేజ్ ప్రాంతం ఎక్కువ.
- OTT కంటెంట్ విలువ ఒక్కటే ₹1,500 కంటే ఎక్కువ.
జియో న్యూ ఇయర్ 2026 ఆఫర్లు మరింత విలువైనవిగా మరియు ఫీచర్లతో కూడుకున్నవిగా ఉన్నాయి.
MyJio యాప్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేయడం ఎలా
రీఛార్జ్ చేయడం చాలా సులభం:
- ముందుగా, MyJio యాప్ను ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేయండి.
- మీ జియో నంబర్తో లాగిన్ అవ్వండి.
- రీఛార్జ్ విభాగంలో "హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 ఆఫర్స్" ఎంచుకోండి.
- మీకు కావలసిన ప్యాక్ను ఎంచుకోండి.
- UPI, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా వాలెట్ ద్వారా చెల్లించండి.
ఇది పూర్తయిన తర్వాత, "ఆఫర్స్" విభాగం నుండి మీ OTT మరియు AI ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
జియోతో మీ నూతన సంవత్సరాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా జరుపుకోండి!
జియో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 ఆఫర్ అపరిమిత కనెక్టివిటీ, 5G డేటా, వినోదం మరియు AI సేవలను పోటీలేని ధరలకు అందిస్తుంది. మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో ఉన్నా లేదా వార్షిక ప్లాన్ కోరుకున్నా, జియో మీకు సహాయపడుతుంది.
ఇప్పుడే MyJio యాప్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకోండి మరియు కనెక్టివిటీ, వినోదం మరియు తెలివైన AI సహాయంతో 2026ను ప్రత్యేకంగా జరుపుకోండి!