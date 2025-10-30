  • Menu
Home  > జాతీయం

Rashtriya Ekta Diwas: వైవిధ్యంలో ఏకత్వం ప్రతీకగా నిలుస్తుంది: మిర్ షోయబ్ అలీ

Rashtriya Ekta Diwas: వైవిధ్యంలో ఏకత్వం ప్రతీకగా నిలుస్తుంది: మిర్ షోయబ్ అలీ
x

Rashtriya Ekta Diwas: వైవిధ్యంలో ఏకత్వం ప్రతీకగా నిలుస్తుంది: మిర్ షోయబ్ అలీ

Highlights

భారతదేశం ఎన్నో వైవిధ్యాలతో కూడుకున్న దేశం అయినా, మనందరినీ ఏకం చేసే శక్తి ‘జాతి ఏకతా దినోత్సవం’లో ప్రతిబింబిస్తుంది,” అని మహబూబ్‌నగర్ మినహాజ్-ఉల్-ఖురాన్ అధ్యక్షుడు మిర్ షోయబ్ అలీ అన్నారు.

“భారతదేశం ఎన్నో వైవిధ్యాలతో కూడుకున్న దేశం అయినా, మనందరినీ ఏకం చేసే శక్తి ‘జాతి ఏకతా దినోత్సవం’లో ప్రతిబింబిస్తుంది,” అని మహబూబ్‌నగర్ మినహాజ్-ఉల్-ఖురాన్ అధ్యక్షుడు మిర్ షోయబ్ అలీ అన్నారు. సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన సందేశం విడుదల చేశారు.

భారత దేశ సారాంశం అనేక గుర్తింపులను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఒకటే దేశంగా నిలబడే సామర్థ్యంలో ఉందని ఆయన అన్నారు. “మన దేశంలోని ప్రతి వీధి ఒక భిన్నమైన కథ చెబుతుంది – భాష, మతం, వంటకం, రాగం, రంగు వేరు అయినా… ఇవన్నీ కలిసి ఒకే జాతీయ చీరలో నేయబడ్డాయి,” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

భారత పండుగలు ఏకత్వానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయని ఆయన తెలిపారు. “దీపావళి సందర్భంగా ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో ముస్లిం కళాకారులు దీపాలు తయారు చేస్తారు; ఈద్ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో హిందూ మిఠాయి తయారీదారులు ‘షీర్ ఖుర్మా’ తయారు చేస్తారు; కేరళలో ఓణం పండుగ అన్ని మతాల వారిని ఒకే వేదికపైకి తీసుకువస్తుంది. ప్రతి పండుగ మతం, ప్రాంతం అనే గీతలను చెరిపేస్తుంది,” అని వివరించారు.

భారత కళ, సినిమా, సంగీతం — పంజాబీ బీట్స్ అయినా లేదా కర్ణాటక రాగాలు అయినా — అన్నీ ఒకే స్వరసమతను ప్రతిబింబిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. “మన రాగాలు వేరైనా, మన సంగీతం మాత్రం ఒకటే,” అన్నారు.

మహిళల పాత్రను ప్రశంసిస్తూ, “మహిళలే సామాజిక, నైతిక ఏకత్వానికి ఆధారం. స్వయం సహాయక సంఘాలు, గ్రామ పంచాయతీలు, జానపద సంప్రదాయాల ద్వారా వారు కుటుంబాలు, సమాజాలను కట్టిపడేస్తారు. వారు దేశ ఏకతకు జీవరక్తం లాంటి వారు,” అన్నారు.

అలాగే, దేశ రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న పోలీసు, కేంద్ర భద్రతా దళాలకు మిర్ షోయబ్ అలీ సెల్యూట్ చేశారు. “వారి నిశ్శబ్ద సేవ వల్లే మన దేశ ఏకత్వం కదలకుండా నిలుస్తుంది,” అన్నారు. జాతి ఏకతా దినోత్సవ ర్యాలీలు ఈ శాంతి సంరక్షకులకు అంకితమైన నిజమైన నివాళి అని పేర్కొన్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick