RailOne App: స్టేషన్ కౌంటర్ అవసరం లేకుండా 3% తగ్గింపుతో టికెట్ ఎలా తీసుకోవాలి?
జనవరి 14 నుండి జూలై 14, 2026 వరకు రైల్ వన్ యాప్ ద్వారా అన్రిజర్వ్డ్ టిక్కెట్లపై భారతీయ రైల్వే 3% తగ్గింపును అందిస్తోంది. డిజిటల్గా బుక్ చేసుకోండి మరియు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించండి.
భారతీయ రైల్వే ప్రజల కోసం ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ను ప్రకటించింది—రైల్ వన్ యాప్ ద్వారా కొనుగోలు చేసే అన్రిజర్వ్డ్ టిక్కెట్లపై 3% తగ్గింపును అందిస్తోంది. డిజిటల్ టిక్కెట్లను ప్రోత్సహించే ఈ ఆఫర్ జనవరి 14 నుండి జూలై 14, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల నిత్యం ప్రయాణించే వారికి టిక్కెట్ల బుకింగ్ మరింత సులభం మరియు చౌకగా మారుతుంది.
తగ్గింపు వివరాలు మరియు అర్హతలు
రైల్ వన్ యాప్ వినియోగదారులు యూపీఐ (UPI), డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లింపు చేసినప్పుడు అన్రిజర్వ్డ్ మరియు ప్లాట్ఫారమ్ టిక్కెట్లపై 3% తగ్గింపును పొందవచ్చు. దీనికి సంబంధించి కింది అంశాలను గమనించాలి:
- ఈ ఆఫర్ కేవలం రైల్ వన్ యాప్లో మాత్రమే లభిస్తుంది.
- ఇతర ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుంటే ఈ తగ్గింపు వర్తించదు.
- రైల్ వన్ యాప్లో ఆర్-వాలెట్ (R-Wallet) క్యాష్బ్యాక్ మునుపటిలాగే కొనసాగుతుంది.
ఈ నిర్ణయం వల్ల డిజిటల్ టిక్కెట్లు వాడే వారి సంఖ్య పెరగడమే కాకుండా, రైల్వే స్టేషన్లలో రద్దీ తగ్గి ప్రయాణికులకు మెరుగైన అనుభవం కలుగుతుంది.
రైల్ వన్ యాప్ ఎందుకు?
రైల్ వన్ యాప్ రైలు ప్రయాణానికి సంబంధించిన అన్ని అవసరాలకు ఒకే పరిష్కారంగా ఉంటుంది:
- టిక్కెట్ బుకింగ్ (రిజర్వ్డ్, అన్రిజర్వ్డ్ మరియు ప్లాట్ఫారమ్ టిక్కెట్లు)
- రైలు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడం
- ప్లాట్ఫారమ్ వివరాలు
- రైలులోనే భోజనం ఆర్డర్ చేయడం
భారతీయ రైల్వే సహకారంతో, ప్రయాణికులు సులభంగా, వేగంగా మరియు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చు.
ప్రయాణికులకు కలిగే ప్రయోజనాలు
- డబ్బు ఆదా: అన్రిజర్వ్డ్ టిక్కెట్లపై 3% తగ్గింపు.
- సమయం ఆదా: స్టేషన్లలో పొడవైన క్యూలలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
- సులభమైన వాడకం: టిక్కెట్లు కొనడం, రైలు స్థితిని చూడటం మరియు భోజనం ఆర్డర్ చేయడం—అన్నీ ఒకే యాప్లో చేయవచ్చు.
ఈ ఆఫర్ జనవరి 14 నుండి జూలై 14, 2026 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది నిత్యం ప్రయాణించే వారికి మరియు ఉద్యోగులకు ప్రయాణ ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం.
ఈ చొరవ ద్వారా భారతీయ రైల్వే డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, లక్షలాది మంది ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తోంది.