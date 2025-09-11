  • Menu
ఓటు చోరీకి ఆధారాలు ఉన్నాయ్ – రాహుల్ గాంధీ

ఓటు చోరీకి స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ఎన్డీయే కూటమి గద్దె కోసం కుట్రలు, కుతంత్రాలు పన్నుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.

ఓటు చోరీకి స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ఎన్డీయే కూటమి గద్దె కోసం కుట్రలు, కుతంత్రాలు పన్నుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. యువత ఈ దుష్ప్రయత్నాలను గుర్తించి రాబోయే ఎన్నికల్లో గుణపాఠం చెబుతారని రాహుల్ గాంధీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఓటు చోరీపై ఉన్న ఆధారాలను త్వరలో ప్రజల ముందుకు తెస్తామన్నారు. “ఓటు చోరీ... గద్దె చోరీ” నినాదంతో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

