President's Rule in Manipur: మణిపూర్‌లో కేంద్రం రాష్ట్రపతి పాలన విధించింది. మణిపూర్ ముఖ్యమంత్రిగా బీరెన్ సింగ్ రాజీమా చేసిన మూడు రోజుల తరువాత కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 174(1) ప్రకారం ఏ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ అయినా ప్రతీ 6 నెలలకు ఒకసారి సమావేశం కావాల్సి ఉంటుంది. మణిపూర్ లో చివరి అసెంబ్లీ సమావేశం గతేడాది ఆగస్టు 12న జరిగింది. ఫిబ్రవరి 12 బుధవారంతో ఆ డెడ్‌లైన్ ముగిసింది.

Manipur CM N Biren Singh resigned from his post on 9th February. https://t.co/vGEOV0XIrt pic.twitter.com/S9wymA13ki