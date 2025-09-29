  • Menu
రెండు గంటలు సలహా ఇచ్చి..రూ.11 కోట్లు తీసుకున్నా: ప్రశాంత్ కిశోర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Highlights

బిహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సమయం దగ్గరపడుతోన్న వేళ.. జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నారు.

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయం దగ్గరపడుతున్న వేళ, జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా తన పార్టీ విరాళాలపై వచ్చే ఆరోపణలపై ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

“ఒక రెండు గంటల పాటు సలహా ఇచ్చినందుకు రూ.11 కోట్లు పొందాను. ఇది బిహార్ యువత శక్తి” అని ప్రశాంత్ కిశోర్ పేర్కొన్నారు. తాను పొందిన నిధులను వృత్తిపరమైన ఫీజుల రూపంలో సమకూర్చుకున్నట్టు, జీఎస్టీ మరియు ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లించి, తన సొమ్మును పార్టీకి విరాళంగా ఇచ్చినట్టు వివరించారు.

డొల్ల కంపెనీల నుంచి విరాళాలు వస్తున్నాయని ఆరోపించిన వారిని మీడియా ముందు కౌంటర్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు.

డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి గురించి మాట్లాడుతూ, 1995లో హత్య కేసులో ఆయన దోషిగా తేలినప్పటికీ, 당시 తాను మైనర్‌గా తప్పుడు పత్రాలు సమర్పించడం వలన ఆయన శిక్ష నుంచి తప్పించుకున్నట్టయో తెలిపారు.

ప్రస్తుతంలో అధికారంలో ఉన్న JDU-RJDపై ప్రశాంత్ కౌంట్ విమర్శలు చేశారు. పదో తరగతి పూర్తి చేయని ఉప ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి డిగ్రీ పొందడంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలోని కాషాయ పార్టీ నేతలు అవినీతిలో తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నారని, వారు లాలూ యాదవ్ కంటే ఎక్కువ అవినీతిపరులని ఆరోపించారు.

ఒక సందర్భంలో ఆర్జేడీ నేత లాలూ యాదవ్ కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతూ, “ప్రజలు తమ పిల్లలను ఎలా చూసుకోవాలో లాలూ యాదవ్ నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఆయన కుమారుడు తేజస్వీ యాదవ్ 9వ తరగతి కూడా పూర్తి చేయలేదు. కానీ తేజస్వీ భవిష్యత్తుపై ఆయన ఎంతో ఆందోళనపడుతున్నారు. సామాన్యుల పిల్లలు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసినా ఉద్యోగాలు పొందడం కష్టం” అని అన్నారు.

ఈవిధంగా, రెండు గంటల సలహాకు రూ.11 కోట్లు పొందినట్టు ప్రశాంత్ కిశోర్ స్పష్టం చేశారు.

