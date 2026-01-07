  • Menu
Home  > జాతీయం

Post Office Small Savings Schemes: వడ్డీ రేట్లు - రాబడి వివరాలు (2026)

Post Office Small Savings Schemes: వడ్డీ రేట్లు - రాబడి వివరాలు (2026)
x
Highlights

పోస్టాఫీస్ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలకు సంబంధించి 2026 తొలి త్రైమాసిక వడ్డీ రేట్లు విడుదలయ్యాయి. సుకన్య సమృద్ధి, పీపీఎఫ్ వంటి స్కీమ్స్‌లో రూ. 10 వేల పెట్టుబడిపై ఎంత లాభం వస్తుందో ఇక్కడ చూడండి.

మీరు పొదుపు చేసే మొత్తానికి గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ కావాలంటే ఈ క్రింది పథకాలు ఉత్తమమైనవి.

1. టైమ్ డిపాజిట్లు (FD తరహాలో)

2 ఏళ్ల డిపాజిట్: వడ్డీ 7%. రూ. 10 వేలపై ఏడాదికి రూ. 179 వడ్డీ వస్తుంది.

3 ఏళ్ల డిపాజిట్: వడ్డీ 7.10%. రూ. 10 వేలపై ఏడాదికి రూ. 729 వడ్డీ వస్తుంది.

5 ఏళ్ల డిపాజిట్: వడ్డీ 7.50%. రూ. 10 వేలపై ఏడాదికి రూ. 771 వడ్డీ వస్తుంది.

2. ప్రత్యేక వర్గాల కోసం పథకాలు

సీనియర్ సిటిజెన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS): వడ్డీ 8.20%. రూ. 10 వేలు పెడితే ప్రతి 3 నెలలకు రూ. 205 వడ్డీ అందుతుంది.

సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY): పదేళ్ల లోపు ఆడపిల్లల కోసం ఈ స్కీమ్. వడ్డీ 8.20%. ఏడాదికి రూ. 10 వేల చొప్పున 15 ఏళ్లు కడితే, మెచ్యూరిటీ సమయానికి (21 ఏళ్లకు) మీ చేతికి సుమారు ₹4.61 లక్షలు అందుతాయి.

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF): వడ్డీ 7.10%. ఏడాదికి రూ. 10 వేల చొప్పున 15 ఏళ్లు జమ చేస్తే, మెచ్యూరిటీకి ₹2.71 లక్షలు లభిస్తాయి.

3. నెలవారీ మరియు దీర్ఘకాలిక ఆదాయ పథకాలు

మంత్లీ ఇన్‌కమ్ స్కీమ్ (MIS): వడ్డీ 7.40%. రూ. 10 వేలు జమ చేస్తే నెలకు రూ. 62 వడ్డీ వస్తుంది.

నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్ (NSC): వడ్డీ 7.70%. ఐదేళ్ల కాల పరిమితి. రూ. 10 వేలు పెడితే మెచ్యూరిటీకి ₹14,490 లభిస్తాయి.

కిసాన్ వికాస్ పత్ర (KVP): వడ్డీ 7.50%. ఇందులో మీ డబ్బు సరిగ్గా 115 నెలల్లో (9 ఏళ్ల 7 నెలలు) డబుల్ అవుతుంది.

క్లుప్తంగా వడ్డీ రేట్ల పట్టిక:

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick