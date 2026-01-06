Post Office: ఇన్వెస్టర్లకు అలెర్ట్ జనవరి-మార్చి త్రైమాసిక వడ్డీ రేట్లు మారతాయా? పూర్తి వివరాలు ఇవే..
పోస్ట్ ఆఫీస్ చిన్న పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. పీపీఎఫ్, సుకన్య సమృద్ధి పథకాల ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లు మరియు అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
చిన్న పొదుపు పథకాలైన పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF), సుకన్య సమృద్ధి యోజన (SSY), సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS) వంటి 13 రకాల పథకాల వడ్డీ రేట్లను ప్రభుత్వం ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమీక్షిస్తుంది. ఈ క్రమంలో, డిసెంబర్ 31న ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త రేట్లను ప్రకటించనుంది.
ప్రస్తుతం ద్రవ్యోల్బణం, మార్కెట్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయా లేక యథాతథంగా కొనసాగుతాయా అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
ప్రస్తుతం (అక్టోబర్-డిసెంబర్ 2025) అందుబాటులో ఉన్న వడ్డీ రేట్లు:
పెట్టుబడిదారులు తమ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీలుగా ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్ల పట్టిక ఇక్కడ ఉంది:
ముఖ్య గమనిక:
- సుకన్య సమృద్ధి మరియు సీనియర్ సిటిజన్ స్కీమ్: ప్రస్తుతం ఈ రెండు పథకాలు అత్యధికంగా 8.2% వడ్డీని అందిస్తూ ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
- PPF వడ్డీ రేటు: గత కొంతకాలంగా పీపీఎఫ్ వడ్డీ రేటు 7.1% వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఈసారి దీన్ని పెంచుతారని సామాన్య మధ్యతరగతి ఇన్వెస్టర్లు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
కొత్త రేట్లు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకునే నిర్ణయం బట్టి మీ పొదుపుపై వచ్చే రాబడి ఆధారపడి ఉంటుంది.
