  • Menu
Home  > జాతీయం

PM Modi 75th Birthday 2025: నరేంద్ర మోదీ బర్త్ డే స్పెషల్.. ఆడబిడ్డల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు..!

PM Modi 75th Birthday 2025: నరేంద్ర మోదీ బర్త్ డే స్పెషల్.. ఆడబిడ్డల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు..!
x

PM Modi 75th Birthday 2025: నరేంద్ర మోదీ బర్త్ డే స్పెషల్.. ఆడబిడ్డల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు..!

Highlights

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా పదవీకాలం 11వ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, సెప్టెంబర్ 17న ఈరోజు 75 ఏళ్లు నిండాయి. ఈ 11 సంవత్సరాలలో, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పేదలు, రైతులు, మహిళల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రారంభించారు.

PM Modi 75th Birthday 2025: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా పదవీకాలం 11వ సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, సెప్టెంబర్ 17న ఈరోజు 75 ఏళ్లు నిండాయి. ఈ 11 సంవత్సరాలలో, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పేదలు, రైతులు, మహిళల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రారంభించారు (మహిళల కోసం ప్రధానమంత్రి మోడీ యోజన). ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలు, ముఖ్యంగా కుమార్తెలు, తల్లుల కోసం, దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది మహిళలకు సాధికారత కల్పించాయి. విశేషమేమిటంటే, ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజున, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మధ్యప్రదేశ్‌లోని ధార్‌లో "ఆరోగ్యకరమైన మహిళలు, సాధికారత కలిగిన కుటుంబం", 8వ జాతీయ పోషకాహార మాస ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఈ ప్రచారాల ప్రాథమిక లక్ష్యం మహిళల ఆరోగ్యం, అవగాహనను ప్రోత్సహించడం. మహిళల అభ్యున్నతి, స్వావలంబన కోసం మోడీ ప్రభుత్వం ఎన్ని పథకాలను అమలు చేస్తుందో మీకు తెలుసా?

కుమార్తెల కోసం ఉడాన్ పథకం

ప్రధాని మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 2014లో CBSE ఉడాన్ పథకం ప్రారంభించింది. ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ సంస్థలలో బాలికల నమోదు తక్కువగా ఉండటం, పాఠశాల విద్య ,ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షల మధ్య అభ్యాస అంతరాన్ని తగ్గించడం ఈ పథకం ప్రాథమిక లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద దేశంలోని వివిధ ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రవేశ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి 11, 12 తరగతులలో చదువుతున్నప్పుడు బాలికలకు వర్చువల్ తరగతులు ,అధ్యయన సామగ్రి ద్వారా ఉచిత ఆఫ్‌లైన్/ఆన్‌లైన్ వనరులను అందిస్తారు.

బేటీ బచావో బేటీ పఢావో అభియాన్

"బేటీ బచావో బేటీ పఢావో అభియాన్" అనేది మోడీ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్త చొరవ, దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం బాలికలపై వివక్షను తొలగించడం, లింగ నిష్పత్తిని మెరుగుపరచడం, బాలికల విద్యను నిర్ధారించడం. ఈ పథకం జనవరి 22, 2015న ప్రారంభించారు.

మహిళా వ్యవస్థాపకుల కోసం స్టాండ్-అప్ ఇండియా

షెడ్యూల్డ్ కులాలు/షెడ్యూల్డ్ తెగలు /లేదా మహిళా వ్యవస్థాపకులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి మోడీ ప్రభుత్వం కింద ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించిన కీలక పథకం ఇది. తయారీ, సేవలు, వాణిజ్యం, వ్యవసాయంలో సంస్థలు స్థాపించడానికి మహిళలకు ఈ పథకం బ్యాంకు రుణాలను అందిస్తుంది. షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలకు చెందిన మహిళా వ్యవస్థాపకులకు రూ.10 లక్షల నుండి రూ.1 కోటి వరకు బ్యాంకు రుణాలను అందించడం ఈ పథకం లక్ష్యం.

లఖ్పతి దీదీ యోజన

ఆగస్టు 15, 2023న ప్రారంభించబడిన లఖ్పతి దీదీ యోజన గ్రామీణ భారతదేశంలోని మహిళలను ఆర్థికంగా శక్తివంతం చేయడానికి ఒక చొరవ. ఈ పథకం కింద గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలు తమ సొంత వ్యాపారాలను ప్రారంభించి మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి ప్రభుత్వం అవకాశాలను కల్పిస్తోంది.

ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ పథకం దేశంలోని లక్షలాది మంది మహిళలకు, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూర్చింది. ఎందుకంటే, ఈ పథకం కింద, పేద, గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఉచిత LPG సిలిండర్లు, కనెక్షన్లు అందిస్తారు. ఇది గ్రామాల్లోని మహిళలను సాంప్రదాయ స్టవ్‌ల వాడకం నుండి విముక్తి చేయడం ద్వారా వారికి ప్రయోజనం చేకూర్చింది. ఈ పథకం కింద, BPL కుటుంబాలు ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్, 12 సబ్సిడీ సిలిండర్లను పొందుతాయి. ఇప్పటివరకు, 100 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందారు.

అదనంగా, మహిళలు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రయోజనం పొందుతున్న మోడీ ప్రభుత్వ అనేక ముఖ్యమైన పథకాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన, ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన, ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన ఉన్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick