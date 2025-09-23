PMUY Scheme: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. PMUY స్కీమ్ కింద 25 లక్షల ఉచిత LPG కనెక్షన్లు ..

  • Menu
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్జ్వలా యోజనాకి (PMUY) కింద 25 లక్షల అదనపు LPG కనెక్షన్లను విడుదల చేయడానికి అనుమతించిన తర్వాత, ప్రధాన్ మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మహిళా లబ్ధిదారులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.


కేంద్ర పేట్రోలియం, నేచురల్ గ్యాస్ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ ప్రకటించారు, నవరాత్రి సందర్భంగా 25 లక్షల ఉచిత LPG కనెక్షన్లను PMUY కింద పంపిణీ చేస్తామని. దీని ద్వారా LPG కనెక్షన్ల మొత్తం సంఖ్య 10.60 కోట్లకు చేరుతుంది.


ప్రతి కొత్త LPG కనెక్షన్‌కి కేంద్రం రూ.2,050 ఖర్చు చేస్తుంది. ఈ కొత్త కనెక్షన్లతో ఉజ్జ్వలా కుటుంబాల సంఖ్య 10.60 కోట్లకు చేరుతుంది. ప్రతి కనెక్షన్‌లో ఉచితంగా LPG సిలిండర్, గ్యాస్ స్టౌ, రేగ్యులేటర్, సురక్షా హోస్ మొదలైనవి అందించబడతాయి.

దేవీ మాత శక్తి భూమిపై మహిళల రూపంలో కనిపిస్తుంది. భారతీయ సంస్కృతిలో మహిళలను 'శక్తి'గా పరిగణిస్తారు. నవరాత్రిలో మాతా దుర్గాకు సంబంధించిన తొమ్మిది రూపాలను పూజిస్తాము, ఇవి మహిళల శక్తిని సూచిస్తాయి. ఇదే భావన మోడీ గారి ఉద్దేశాలలో స్పష్టంగా ప్రతిఫలిస్తుంది. కేంద్రం ఇప్పటికే 10.33 కోట్ల సిలిండర్లకు రూ.300 సబ్సిడీ అందిస్తోంది, ఇవి రీఫిల్ కోసం కేవలం రూ.553లో లభిస్తాయి.

హర్దీప్ పూరీ ఉజ్జ్వలా యోజనాను "భారతదేశంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో ఒకటి" అని పేర్కొన్నారు. ఈ యోజనాతో kitchens మాత్రమే ప్రకాశించలేదు, సంపూర్ణ కుటుంబాలు, తల్లులు, సోదరుల భవిష్యత్తు కూడా వెలిగింది.

PMUY ప్రారంభం:

2016 మేలో ప్రారంభమైన PMUY ద్వారా పేద కుటుంబాల వయసున్న మహిళలకు డిపాజిట్ రహిత LPG కనెక్షన్లు ఇవ్వబడతాయి. ప్రతి లబ్ధిదారికి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, సిలిండర్, ప్రెజర్ రేగ్యులేటర్, సురక్షా హోస్, డొమెస్టిక్ గ్యాస్ కస్టమర్ కార్డు బుక్‌లెట్, ఇన్‌స్టలేషన్ చార్జ్‌లు ఉచితంగా అందించబడతాయి. ఉజ్జ్వలా 2.0 కింద, మొదటి రీఫిల్ మరియు స్టౌ కూడా ఉచితంగా లభిస్తుంది.

