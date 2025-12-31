2026 Holidays Blast: పొడవైన వీకెండ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి.. రిలాక్స్ ప్లాన్ రహస్యాలు చూడండి!
2026 సెలవుల కోసం నెలవారీగా వరుసగా వచ్చే సెలవులు మరియు చిన్న విహారయాత్రలతో పాటు మన దేశంలోని మరియు విదేశాల్లోని ఉత్తమ పర్యాటక ప్రాంతాలు మరియు పండుగ ప్రయాణాల వివరాలతో కూడిన ఈ మార్గదర్శకంతో మీ ప్రయాణాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోండి.
2026లో ప్రపంచాన్ని మరియు దాని అద్భుతాలను అనుభవించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? అడ్వెంచర్లతో నింపేయడానికి వేచి ఉన్న సుదీర్ఘ వారాంతాల క్యాలెండర్తో, భారతదేశంలోనే కాకుండా విదేశాలలో కూడా అత్యంత అందమైన ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి, స్థానికులను కలవడానికి మరియు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. మీరు మంచు కొండలు, సముద్ర తీరాలు లేదా పండుగ వాతావరణం కోసం ఎదురుచూస్తున్నా, ఈ సుదీర్ఘ వారాంతాలు మీ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
మీ తదుపరి ప్లానింగ్ కోసం 2026లోని నెలవారీ సుదీర్ఘ వారాంతాల జాబితా మరియు ప్రయాణ ఆలోచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
జనవరి: నూతన సంవత్సరం మరియు గణతంత్ర దినోత్సవ సెలవులు
సంవత్సరం మొదటి విరామంతో మీ ఉత్సాహాన్ని నింపుకోండి! జనవరి చలి మరియు పండుగ వాతావరణం హిల్ స్టేషన్లకు వెళ్లడానికి అనువైనవి.
సుదీర్ఘ వారాంతాలు:
- జనవరి 1, గురువారం (నూతన సంవత్సరం) – జనవరి 2, శుక్రవారం సెలవు తీసుకోండి.
- జనవరి 23, శుక్రవారం: వసంత పంచమి.
- జనవరి 26, సోమవారం: గణతంత్ర దినోత్సవం.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: ముస్సోరీ, నైనిటాల్, షిమ్లా, రిషికేష్, గోవా.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: దుబాయ్, సింగపూర్, శ్రీలంక.
మార్చి: పండుగ మరియు సాంస్కృతిక నగర పర్యటనలు
మార్చి నెల రంగురంగుల సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని ఇస్తుంది! మీరు హోలీ వేడుకల్లో పాల్గొనవచ్చు లేదా ప్రాచీన ప్రదేశాలను సందర్శించవచ్చు.
సుదీర్ఘ వారాంతాలు:
- మార్చి 20–22: ఈద్-ఉల్-ఫితర్.
- మార్చి చివరిలో: రామ నవమి మరియు మహావీర్ జయంతి.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: వారణాసి, హంపి, ఖజురహో, పుదుచ్చేరి, గోకర్ణ.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: థాయిలాండ్, బాలి, వియత్నాం.
ఏప్రిల్: ప్రశాంతమైన తీరాలు మరియు ఈస్టర్ సెలవులు
వేసవి తాపం పెరగకముందే ఏప్రిల్ బీచ్ రోజులకు అనువైనది. కేరళ బ్యాక్ వాటర్స్ లేదా గోవా బీచ్లలో గడపవచ్చు.
సుదీర్ఘ వారాంతం:
- ఏప్రిల్ 3–5: గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఈస్టర్.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: కేరళ, గోవా, పాండిచ్చేరి, అండమాన్ దీవులు.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: మాల్దీవులు, మారిషస్, దుబాయ్.
మే: కార్మికుల దినోత్సవం మరియు పర్వత ప్రాంతాలు
మే నెల ఎండలతో పాటు పర్వతాల చల్లని గాలిని అందిస్తుంది.
సుదీర్ఘ వారాంతం:
- మే 1–3: మే డే మరియు బుద్ధ పూర్ణిమ.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: ఊటీ, షిమ్లా, మనాలి, కూర్గ్, డార్జిలింగ్.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: నేపాల్, భూటాన్, స్విట్జర్లాండ్.
జూన్: వర్షాకాలం మరియు ప్రకృతి విహారం
జూన్ వర్షాలు ప్రకృతిని పచ్చదనంతో నింపుతాయి. ప్రకృతి ఒడిలో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం.
సుదీర్ఘ వారాంతం:
- జూన్ 26: మొహర్రం.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: మున్నార్, చిరపుంజి, మహాబలేశ్వర్, పశ్చిమ కనుమలు.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: బాలి, శ్రీలంక.
జూలై: వర్షాకాల పండుగలు మరియు టీ తోటలు
మంచు కొండలు, వేడి టీ మరియు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కోసం జూలై సరైన సమయం.
సుదీర్ఘ వారాంతం:
- జూలై 16–19: రథయాత్ర (అదనపు సెలవుతో).
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: కూర్గ్, వాయనాడ్, మున్నార్, లోనావాలా.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: స్కాట్లాండ్, న్యూజిలాండ్.
ఆగస్టు: స్వాతంత్ర్య సంబరాలు మరియు పండుగలు
ఆగస్టులో సాంస్కృతిక వేడుకలు మరియు వర్షాకాల విహారాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి.
సుదీర్ఘ వారాంతం:
- ఆగస్టు 28–30: రక్షా బంధన్.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: జైపూర్, ఉదయపూర్, ముస్సోరీ, రిషికేష్.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: జపాన్, బాలి, స్విట్జర్లాండ్.
సెప్టెంబర్: వర్షాల ముగింపు మరియు కొత్తదనం
సెప్టెంబర్లో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడం వన్యప్రాణుల సాహసాలకు ఆరంభం.
సుదీర్ఘ వారాంతాలు:
- సెప్టెంబర్ 4–6: జన్మాష్టమి.
- సెప్టెంబర్ 12–14: వినాయక చవితి.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: గోవా, తూర్పు కనుమలు, కూర్గ్, జిమ్ కార్బెట్.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: యూరప్ (ఇటలీ, ఫ్రాన్స్), భూటాన్.
అక్టోబర్: పర్యాటక రంగం పీక్ సీజన్
అనుకూలమైన వాతావరణం మరియు పండుగలతో అక్టోబర్ ప్రయాణాలకు ఉత్తమ సమయం.
సుదీర్ఘ వారాంతాలు:
- అక్టోబర్ 2–4: గాంధీ జయంతి.
- అక్టోబర్ 17–20: దసరా.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: లేహ్-లడఖ్, రాజస్థాన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: స్విట్జర్లాండ్, ఆస్ట్రియా, గ్రీస్.
నవంబర్: వారసత్వం, దీపావళి మరియు ఎడారి ప్రయాణాలు
నవంబర్లో దీపావళిని రాజసంలా జరుపుకోండి! బంగారు ఎడారులు, కోటల వెలుగులు ఇక్కడ ప్రత్యేకం.
సుదీర్ఘ వారాంతం:
- నవంబర్ 7–9: దీపావళి.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: రాజస్థాన్, రాన్ ఆఫ్ కచ్, షిమ్లా, ముస్సోరీ.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: దుబాయ్, స్పెయిన్, మొరాకో.
డిసెంబర్: ఏడాది ముగింపు వేడుకలు
మంచుతో నిండిన పర్వతాలు లేదా వెచ్చని బీచ్లతో 2026 చివరి నెలను జరుపుకోండి.
సుదీర్ఘ వారాంతం:
- డిసెంబర్ 25–27: క్రిస్మస్.
- భారతదేశంలోని ప్రదేశాలు: గోవా, వాయనాడ్, మనాలి, ఔలీ.
- విదేశీ ప్రయాణాలు: లండన్, స్విట్జర్లాండ్, దుబాయ్.
ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోండి:
2026లో చాలా సుదీర్ఘ వారాంతాలు ఉన్నాయి. సరైన ప్లానింగ్తో మీ సెలవులను వృధా చేయకుండా కలల గమ్యస్థానాలను సందర్శించవచ్చు. ఇప్పుడే మీ క్యాలెండర్ను మార్క్ చేసుకోండి, విమాన టిక్కెట్ల కోసం వెతకడం ప్రారంభించండి మరియు ప్రతి లాంగ్ వీకెండ్ను ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మార్చుకోండి!