Critical Notice: PAN కార్డులు లింక్ చేయకపోతే జనవరి 1 నుండి డీఆక్టివేట్, స్టేటస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి?

Highlights

గడువుకు ముందు పాన్‌ను ఆధార్‌తో లింక్ చేయడం తప్పనిసరి. పాన్–ఆధార్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా లింక్ చేయాలి, లింకింగ్ స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేయాలి, జరిమానాలు ఏమిటి, పాన్ ఇనాక్టివ్ అయితే ఏమవుతుంది—పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

భారతదేశంలో ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు దాఖలు చేయడం, బ్యాంక్ మరియు డీమ్యాట్ ఖాతాలను ప్రారంభించడం వంటి దాదాపు అన్ని ప్రధాన ఆర్థిక లావాదేవీలకు పాన్ (PAN) కార్డ్ ఒక ముఖ్యమైన పత్రం. ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం మీ పాన్ కార్డును ఆధార్‌తో అనుసంధానం చేయడం కూడా తప్పనిసరి. జనవరి 1, 2026 నుండి ఆధార్‌తో లింక్ చేయని పాన్ కార్డ్‌లు పనిచేయవని, అటువంటి కార్డ్ హోల్డర్లు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) స్పష్టంగా పేర్కొంది.

మీరు ఇప్పటికీ మీ పాన్ కార్డ్‌ని ఆధార్‌తో లింక్ చేయకుంటే, లేదా లింక్ అయిందో లేదో అని అయోమయంలో ఉంటే, ఈ క్రింది సమాచారం మీ కోసమే.

పాన్-ఆధార్ అనుసంధానం ఎందుకు తప్పనిసరి?

భారతీయ నివాసితులకు గుర్తింపు పత్రాలలో పాన్ అత్యంత ముఖ్యమైనది. అంతేకాకుండా, ఈ క్రింది వాటికి ఇది తప్పనిసరి:

  • ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ (ITR) దాఖలు చేయడం
  • బ్యాంక్ లేదా డీమ్యాట్ ఖాతా తెరవడం
  • అధిక విలువ కలిగిన నగదు లావాదేవీలు చేయడం
  • మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం
  • రుణాలు మరియు క్రెడిట్ కార్డులు పొందడం

పాన్ వ్యవస్థ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి మరియు నకిలీ పాన్ కార్డులను తొలగించడానికి, పాన్-ఆధార్ అనుసంధానాన్ని CBDT తప్పనిసరి చేసింది.

గడువు తేదీని గమనించండి

  • అక్టోబర్ 1, 2024 కంటే ముందు ఆధార్ ఎన్‌రోల్మెంట్ ఐడితో జారీ చేయబడిన పాన్ కార్డ్‌ల అనుసంధానం డిసెంబర్ 31, 2025 నాటికి పూర్తి కావాలి.
  • ఇతరులకు, జూన్ 2023లోనే గడువు ముగిసింది.
  • గడువులోపు లింక్ చేయని పాన్‌లు నిష్క్రియంగా (Inactive) మారుతాయి, అయితే తర్వాత ₹1,000 పెనాల్టీ చెల్లించి మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.

పాన్-ఆధార్ లింక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది?

మీ పాన్ కార్డు నిష్క్రియంగా మారితే, మీరు ఈ క్రింది సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు:

  • ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లను దాఖలు చేయలేరు మరియు రావాల్సిన రీఫండ్‌లు నిలిచిపోతాయి.
  • పెండింగ్‌లో ఉన్న ఐటిఆర్ (ITR) ప్రాసెసింగ్ ఆగిపోతుంది.
  • బ్యాంక్ వడ్డీ, పెట్టుబడులు మరియు లావాదేవీలపై అధిక TDS విధించబడుతుంది.
  • ₹50,000 కంటే ఎక్కువ లావాదేవీలపై పరిమితులు ఉండవచ్చు.
  • డీమ్యాట్ ఖాతా తెరవడం లేదా కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేయడం అసాధ్యం అవుతుంది.
  • రుణాలు లేదా క్రెడిట్ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేయడం కష్టమవుతుంది.

పాన్ మరియు ఆధార్‌ను అనుసంధానించే విధానం (స్టెప్-బై-స్టెప్):

  1. ఆదాయపు పన్ను ఈ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌ను సందర్శించండి: www.incometax.gov.in
  2. హోమ్‌పేజీలో 'Quick Links' → 'Link Aadhaar' పై క్లిక్ చేయండి.
  3. మీ పాన్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్ మరియు మొబైల్ నంబర్ నమోదు చేయండి.
  4. ఆధార్‌లో ఉన్న విధంగా మీ పేరును టైప్ చేయండి.
  5. డిక్లరేషన్ బాక్స్‌ను టిక్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి.
  6. OTP ఉపయోగించి పాన్‌ని వెరిఫై చేసి, 'e-pay tax' కు వెళ్లండి.
  7. అసెస్మెంట్ ఇయర్ (Assessment Year): 2025–26 ఎంచుకోండి.
  8. మీకు నచ్చిన పేమెంట్ పద్ధతిని ఎంచుకుని ₹1,000 పెనాల్టీ చెల్లించండి.
  9. చెల్లింపు విజయవంతమైన తర్వాత చలాన్ జనరేట్ అవుతుంది.
  10. మళ్ళీ 'Link Aadhaar' సెక్షన్‌కు వెళ్లి, వివరాలను నింపి, OTPతో వెరిఫై చేయండి.
  11. వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ తర్వాత మీ పాన్ లింక్ చేయబడి, తిరిగి యాక్టివేట్ అవుతుంది.

లింక్ స్టేటస్‌ను ఎలా తనిఖీ చేయాలి?

  • www.incometax.gov.in వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి.
  • 'Check Link Aadhaar Status' పై క్లిక్ చేయండి.
  • మీ పాన్ మరియు ఆధార్ నంబర్‌లను ఇవ్వండి.
  • లింక్ విజయవంతమైందో లేదో సిస్టమ్ మీకు తెలియజేస్తుంది.

ముగింపు:

పాన్-ఆధార్ అనుసంధానం ఇప్పుడు ఒక ఎంపిక కాదు, ఒక అవసరం. లింక్ చేయడంలో విఫలమైతే మీ పాన్ నిలిచిపోతుంది, ఇది మీ బ్యాంకింగ్, పెట్టుబడులు మరియు పన్ను రిటర్న్‌లపై ప్రభావం చూపుతుంది. మీరు ఇంకా లింక్ చేయకపోతే, ఇప్పుడే చేయండి!

