PAN Card Link: పాన్-ఆధార్ లింకింగ్ గడువు రేపే (డిసెంబర్ 31, 2025)
ఇన్కమ్ టాక్స్ పోర్టల్ లేదా SMS ద్వారా మీ పాన్-ఆధార్ లింక్ స్టేటస్ను సెకన్లలో తనిఖీ చేసుకోండి. పాన్ మరియు ఆధార్ అనుసంధానం ఎందుకు తప్పనిసరి, దాని గడువు తేదీ, జరిమానాలు మరియు మీ పాన్ కార్డ్ నిష్క్రియం కాకుండా సులభంగా ఎలా కాపాడుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతదేశ పౌరులకు ఇది అత్యవసరమైన సమాచారం. మీ పాన్ (PAN) కార్డ్ మరియు ఆధార్ (Aadhaar) కార్డును అనుసంధానించడం (Linking) తప్పనిసరి. దీనికి ప్రభుత్వం విధించిన చివరి గడువు రేపు డిసెంబర్ 31, 2025.
ఎందుకు లింక్ చేయాలి?
ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961 ప్రకారం పాన్-ఆధార్ అనుసంధానం చట్టబద్ధమైన బాధ్యత. గడువులోగా లింక్ చేయకపోతే:
పాన్ నిష్క్రియం (Inoperative) అవుతుంది: జనవరి 1, 2026 నుండి మీ పాన్ కార్డ్ పనిచేయదు.
పెద్ద జరిమానా: గడువు దాటిన తర్వాత లింక్ చేయాలంటే ₹1,000 జరిమానా చెల్లించాలి.
ఆర్థిక లావాదేవీలకు ఆటంకం: బ్యాంక్ ఖాతాలు తెరవడం, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు డిపాజిట్ చేయడం/విత్డ్రా చేయడం, టాక్స్ రిటర్న్స్ (ITR) దాఖలు చేయడం వంటి ముఖ్యమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతుంది.
మీ స్టేటస్ తనిఖీ చేయడం ఎలా? (కేవలం 2 నిమిషాల్లో)
మీరు ఇప్పటికే లింక్ చేశారో లేదో తెలియకపోతే, ఈ రెండు సులువైన మార్గాలలో వెంటనే తెలుసుకోండి:
ఆన్లైన్ ద్వారా (ఎటువంటి లాగిన్ అవసరం లేదు)
ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్కు వెళ్లండి: www.incometax.gov.in
హోమ్ పేజీలో “Link Aadhaar Status” అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
మీ పాన్ నంబర్ మరియు ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేయండి.
“View Link Aadhaar Status” బటన్పై నొక్కండి.
మీ స్క్రీన్పై వెంటనే ఫలితం కనిపిస్తుంది:
"Your PAN is already linked": మీరు విజయవంతంగా లింక్ చేశారు.
"PAN not linked": మీరు వెంటనే లింక్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
SMS ద్వారా (ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా)
మీ మొబైల్ ఫోన్లో మెసేజింగ్ యాప్ తెరవండి.
కొత్త మెసేజ్లో ఈ ఫార్మాట్లో టైప్ చేయండి: UIDPAN [స్పేస్] [12 అంకెల ఆధార్ నంబర్] [స్పేస్] [10 అంకెల పాన్ నంబర్]
ఉదాహరణ: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
ఈ మెసేజ్ను 567678 లేదా 56161 నంబర్కు పంపండి.
తిరిగి వచ్చే మెసేజ్లో మీ లింకింగ్ స్టేటస్ తెలుస్తుంది.
ముగింపు:
ఒక చిన్న నిర్లక్ష్యం వల్ల మీ ముఖ్యమైన ఆర్థిక పత్రాలు నిష్క్రియం కాకుండా ఉండాలంటే, ఈరోజే మీ స్టేటస్ను తనిఖీ చేసుకోండి. రేపటి గడువులోపు లింక్ చేసి చట్టబద్ధంగా ఉండండి.