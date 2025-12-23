పాన్-ఆధార్ లింకింగ్ గడువు: డిసెంబర్ 31ని మిస్ అయితే 2026 నాటికి బ్యాంకింగ్ సేవలకు దూరం!
పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేయడానికి డిసెంబర్ 31 చివరి గడువు. క్రియారహితమైన పాన్ మీ బ్యాంక్ ఖాతా, లోన్లు, పెట్టుబడులు మరియు ITR దాఖలుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
సంవత్సరాంతం దగ్గర పడుతుండటంతో చాలా మంది నూతన సంవత్సర వేడుకల ప్రణాళికల్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే, ఈ సందడి మధ్య మీరు ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయడానికి వీల్లేని ఒక ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ గడువు ఉంది. అదేంటంటే, డిసెంబర్ 31వ తేదీలోపు మీ పాన్ (PAN) మరియు ఆధార్ను లింక్ చేయకపోతే, కొత్త సంవత్సరంలో బ్యాంక్ ఖాతాను నిర్వహించలేకపోవడం సహా మీ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పరిమితం కావచ్చు.
పాన్-ఆధార్ లింకింగ్ ఎందుకు ముఖ్యం?
భారతదేశంలో దాదాపు ప్రతి ఆర్థిక లావాదేవీకి పాన్ కార్డ్ తప్పనిసరి. బ్యాంక్ ఖాతా తెరవడానికి, జీతం పొందడానికి, ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) దాఖలు చేయడానికి, షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మరియు మరెన్నో పనులకు ఇది అవసరం. అన్ని ప్రభుత్వ సేవలకు అధికారిక గుర్తింపుగా ఇది పనిచేస్తుంది.
ఆర్థిక లావాదేవీలలో పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి మరియు దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి పాన్-ఆధార్ లింకింగ్ తప్పనిసరి చేశారు. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31. అయితే, ఈసారి గడువును పొడిగించే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది.
ఒకవేళ పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది?
"గడువులోపు పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేయకపోతే, ఆదాయపు పన్ను శాఖ మీ పాన్ను డీయాక్టివేట్ లేదా రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది." పాన్ పనిచేయకపోతే ఎదురయ్యే సమస్యలు ఇవి:
- కొత్త బ్యాంక్ ఖాతా తెరవలేరు
- డెబిట్ కార్డులు, క్రెడిట్ కార్డులు, డీమ్యాట్ ఖాతాలు మరియు రుణాలు పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి
- ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం చెల్లింపులు, మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు నిలిచిపోతాయి
- పాన్ క్రియారహితమైతే, జీతం జమ కావడంలో అంతరాయం కలగవచ్చు
- ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR) దాఖలు చేయలేరు
- గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న ITR రీఫండ్లు కూడా నిలిచిపోవచ్చు
- ₹50,000 కంటే ఎక్కువ నగదు లావాదేవీలపై పరిమితులు ఉంటాయి
- స్టాక్ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ నిషేధించబడవచ్చు
"మీరు విదేశాలకు వెళ్లే సందర్భంలోనూ పాన్ కార్డుతో ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయలేరు."
కాబట్టి, మీ పాన్ను డీయాక్టివేట్ చేయడం అంటే, ఆర్థిక విషయాలలో మీ జీవితాన్ని నిలిపివేయడమే.
ఈసారి ఆలస్యం చేయకండి!
గతంలో ప్రజల సౌకర్యార్థం ప్రభుత్వం ఈ గడువును చాలాసార్లు పొడిగించింది. అయితే, ఈసారి డిఫాల్టర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ లింకింగ్ ప్రక్రియ చాలా సులభం మరియు ఆన్లైన్లో కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది. గడువును కోల్పోతే మాత్రం మీకు పెద్ద ఆర్థిక నష్టం తప్పదు.
ముగింపు:
మనం 2026లోకి అడుగుపెట్టే లోపు మీ పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేయండి. ఈరోజు తీసుకునే చిన్న జాగ్రత్త రేపు రాబోయే పెద్ద ఆర్థిక సంక్షోభం నుండి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.