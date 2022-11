జమ్మూకశ్మీర్‌లో అనుమానాస్పద మూట కలకలం...!

X జమ్మూకశ్మీర్‌లో అనుమానాస్పద మూట కలకలం Highlights * పంటపొలాల్లోకి తీసుకెళ్లి ఓపెన్‌ చేసిన పోలీసులు.. ఆయుధాలు, నగదు స్వాధీనం

Jammu And Kashmir: జమ్మూకశ్మీర్‌ సాంబా సెక్టార్‌లోని చన్నిహసన్‌లో ఒక అనుమానాస్పద మూట కలకలం సృష్టించింది. విజయపూర్‌ పోలీసులను పరుగులు పెట్టిందించింది. పాకెట్‌ను పంట పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లి ఓపెన్‌ చేశారు పాకెట్‌లో ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి, భారీగా నగదు లభ్యమయ్యాయి. ఈ పాకెట్‌ ఎవరిది ఎక్కడినుంచి ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు అన్న దానిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పార్సిల్‌లో పేలుడు పదార్థాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.