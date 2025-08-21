ఆన్లైన్ గేమింగ్లో ఏటా రూ.20,000 కోట్లు నష్టం.. 45 కోట్ల మంది ప్రభావితులు, ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ!
India Online Gaming Loss 2025: ఏటా 45 కోట్ల మంది రూ.20,000 కోట్లు కోల్పోతున్నారు. Online Gaming Bill 2025, GST, Tax, Top States వివరాలు ఇక్కడ.
భారతదేశంలో ఆన్లైన్ మనీ గేమ్స్ (బెట్టింగ్/Online Betting) ప్రభావం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, దేశంలో ఏటా 45 కోట్ల మంది ఆటగాళ్లు కలిపి రూ.20,000 కోట్లు నష్టపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితిని సీరియస్గా పరిగణించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, దీనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది.
Online Gaming Bill 2025
ఈ సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టగా, ఇప్పటికే ఆమోదం లభించింది. దీని ద్వారా ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, మనీ గేమ్స్పై నియంత్రణ కఠినతరం కానుంది.
ఎక్కువ నష్టపోతున్న రాష్ట్రాలు
- ఆన్లైన్ గేమింగ్లో ఉత్తరప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది.
- తరువాతి స్థానాల్లో మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ ఉన్నాయి.
- ఒడిశా, పంజాబ్, తమిళనాడులో గేమింగ్ వేగంగా పెరుగుతోంది.
ఆశ్చర్యకరంగా, చిన్న పట్టణాలు మొబైల్ గేమింగ్ విషయంలో ముంబై, బెంగళూరు లాంటి మెట్రో నగరాలను మించిపోయాయి.
"Skill Games" అనే మాయ
చాలా కంపెనీలు తమ యాప్లను “స్కిల్ గేమ్స్” అంటూ ప్రచారం చేసి, ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు రమ్మీ లాంటి గేమ్స్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం జూదమే తప్ప, నైపుణ్యం కాదు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
📊 మార్కెట్ విలువ & పెరుగుదల
- ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ గేమింగ్ మార్కెట్ విలువ రూ. 8.3 లక్షల కోట్లు.
- ఇది ఏటా 30% వృద్ధి చెందుతోందని నివేదిక చెబుతోంది.
GST & Tax ప్రభావం
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ గేమింగ్పై 28% GST విధిస్తోంది. అలాగే గెలిచిన డబ్బుపై 30% Income Tax కూడా ఉంది. అయితే, కొత్త జీఎస్టీ ప్రతిపాదన ప్రకారం ఈ రేటును **18% లేదా 40%**గా మార్చే అవకాశం ఉంది.
పరిశ్రమ భయాలు
- గేమింగ్ పరిశ్రమకు చెందిన సంఘాలు మాత్రం ఈ కఠిన చర్యలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
- "స్కిల్ గేమింగ్" రంగం విలువ రూ. 2 లక్షల కోట్లు అని,
ఏటా రూ. 20,000 కోట్లకు పైగా పన్నులు చెల్లిస్తున్నామని అవి చెబుతున్నాయి.
మొత్తం చూస్తే, దేశంలో ఆన్లైన్ గేమింగ్ వల్ల ప్రజలు భారీగా నష్టపోతున్నా, కఠిన చట్టాలు పరిశ్రమ వృద్ధి, ఉద్యోగాలపై ప్రభావం చూపుతాయనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.