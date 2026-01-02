ITR Filing Alert: జనవరి 1 నుండి కొత్త డబ్బు & పన్ను మార్పులు, తప్పక తెలుసుకోవాల్సినవి
జనవరి 1, 2026 నుండి పాన్-ఆధార్ లింక్, ITR గడువు, క్రెడిట్ స్కోర్ అప్డేట్స్, 8వ వేతన సంఘం, గ్యాస్ ధరల్లో మార్పులు రానున్నాయి. ఈ కొత్త రూల్స్ తెలుసుకొని అప్రమత్తంగా ఉండండి.
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో, 2026 జనవరి 1 నుండి ఆర్థికపరమైన కీలక మార్పులు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఆదాయపు పన్ను చట్టం నుండి ఫాస్టాగ్, పాన్-ఆధార్ లింకింగ్, మరియు బ్యాంకు నిబంధనల వరకు అనేక ముఖ్యమైన డబ్బు సంబంధిత నియమాలలో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
జనవరి 1 తర్వాత ITR సవరణకు వీలులేదు:
పన్ను చెల్లింపుదారులు అసెస్మెంట్ ఇయర్ (A.Y.) 2025–26కి సంబంధించి తమ రిటర్నులను జనవరి 1 తర్వాత సవరించుకునే అవకాశం ఉండదు. డిసెంబర్ 31, 2025లోపు ఒరిజినల్ రిటర్నులలో ఏవైనా తప్పులుంటే సరిదిద్దుకోవాలి. ఆ గడువును కోల్పోతే, ITR-U (అప్డేటెడ్ ITR) ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఆలస్య ITR గడువు ముగింపు:
A.Y. 2025–26కి సంబంధించి ఆలస్యంగా ఫైల్ చేసే ITR (Belated Return)లను డిసెంబర్ 31 తర్వాత స్వీకరించరు. అంటే, ఒరిజినల్ ITR గడువు (సెప్టెంబర్ 16, 2025)ను ఇప్పటికే కోల్పోయిన వారు జనవరి 1 తర్వాత ఫైలింగ్ చేసే అవకాశం ఉండదు.
క్రెడిట్ హిస్టరీలో వేగవంతమైన మార్పులు (జనవరి 2022 నుండి):
ప్రముఖ జాతీయ క్రెడిట్ సంస్థలు వినియోగదారుల క్రెడిట్ స్కోర్లను నెలకోసారి కాకుండా, వారానికోసారి అప్డేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో, లోన్ చెల్లింపులు లేదా ముందస్తు చెల్లింపులు చేసిన వెంటనే క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడాన్ని త్వరగా గమనించవచ్చు.
పాన్-ఆధార్ లింకింగ్ తప్పనిసరి:
పాన్, ఆధార్ అనుసంధానం ప్రక్రియకు డిసెంబర్ 31 చివరి తేదీ. జనవరి 1 నుండి పాన్-ఆధార్ లింక్ చేయడం తప్పనిసరి అవుతుంది. లింక్ చేయని పాన్ కార్డులు డీయాక్టివేట్ అవుతాయి. దీనివల్ల పన్ను చెల్లింపు, బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవడం లేదా రుణాలు తీసుకోవడం వంటి ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలుగుతుంది.
8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి:
8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (8th Central Pay Commission) సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందించనుంది.
LPG ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు:
ప్రతి నెల మొదటి తేదీన ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు సమీక్షించబడతాయి, కాబట్టి జనవరి 1న ధరలలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: ఆధార్ జారీకి సంబంధించిన కొన్ని చట్టపరమైన అంశాలు మరియు కోర్టు ఆదేశాల ప్రస్తావనలు కూడా ఈ సమాచారంలో ఉన్నాయి.