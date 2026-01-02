Vande Bharat sleeper train:కొత్త ప్రయాణ అనుభవం: భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్లీపర్ వందే భారత్ రైలు ఈ నెలలోనే సేవలు ప్రారంభం, బెంగాల్ మరియు అస్సాంలను కలుపుతుంది
భారత్లో తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ను హౌరా నుంచి కామాఖ్య వరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జనవరిలో ప్రారంభించనున్నారు. ఈ రైల్వే సర్వీస్కు సంబంధించిన రూట్, వేగం, ప్రత్యేక ఫీచర్లు, టికెట్ ధరలు మరియు ప్రయాణికులకు అందించే సౌకర్యాల వివరాలను తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో రాత్రిపూట రైలు ప్రయాణం త్వరలో ఒక "విప్లవం" కంటే తక్కువ కాకుండా ఉండబోతోంది. రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గురువారం ఒక ప్రకటన చేస్తూ, ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు (పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు అస్సాం మార్గంలో) త్వరలో కార్యకలాపాలకు సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. జనవరి 2026 చివరి నాటికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ రైలును ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
నిజానికి ఈ రైలును మధ్య సంవత్సరంలో (mid-year) ప్రారంభించాలని అనుకున్నప్పటికీ, రైల్వే కార్మికులు అదనపు సమయం పనిచేసి, ప్రణాళిక కంటే కొంచెం ముందుగానే ఈ "నెక్స్ట్-జెన్" రైలును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. అవసరమైన అన్ని భద్రతా పరీక్షలు మరియు హై-స్పీడ్ ట్రయల్స్ పూర్తయ్యాయి.
మార్గం: హౌరా - కామాఖ్య
ఈ రాత్రిపూట రైలు హౌరా మరియు కామాఖ్య (గౌహతి) లను కలుపుతుంది, తద్వారా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సున్నితమైన మరియు వేగవంతమైన రాత్రి ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించాలని మీరు ప్లాన్ చేస్తుంటే, రైలు ఆగే ముఖ్యమైన స్టేషన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- న్యూ జల్పైగురి & మాల్దా టౌన్
- న్యూ కూచ్ బెహర్ & న్యూ బోంగైగావ్
- న్యూ ఫరక్కా, అజిమ్గంజ్, కట్వా మరియు బాండెల్
మీరు సాయంత్రం రైలు ఎక్కి, హాయిగా, సౌకర్యవంతంగా నిద్రించి, తెల్లవారుజామున మీ గమ్యస్థానానికి చేరుకునేలా టైమ్టేబుల్ రూపొందించబడింది.
వేగం, సౌకర్యం మరియు "క్లౌడ్ లాంటి" బెర్త్లు
ఇది సాధారణ స్లీపర్ రైలు కాదు. టెస్టింగ్ సమయంలో వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు 180 kmph వేగాన్ని చేరుకుంది. 16 కోచ్లు కలిగిన ఈ రైలు 3 తరగతులలో 823 మంది ప్రయాణికులకు వసతి కల్పిస్తుంది:
- 11 ఏసీ త్రీ-టైర్ కోచ్లు
- 4 ఏసీ టూ-టైర్ కోచ్లు
- 1 ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ కోచ్
లోపల కొత్తగా ఏమున్నాయి?
- ఎర్గోనామిక్ డిజైన్: వెనుకభాగానికి మెరుగైన మద్దతు ఇవ్వడానికి బెర్త్లు మరింత కుషనింగ్తో రూపొందించబడ్డాయి.
- నిశ్శబ్దం & స్మూత్: అత్యాధునిక సస్పెన్షన్ మరియు శబ్దం-తగ్గింపు సాంకేతికత కారణంగా, సాధారణ రైలు "క్లాటర్" (చప్పుడు) మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టదు.
- ఆధునిక సౌకర్యాలు: ఆటోమేటిక్ తలుపులు, అధునాతన ప్రయాణీకుల సమాచార వ్యవస్థ మరియు దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి.
ప్రాంతీయ రుచులు
ఈ రైలు సాధారణ రైల్వే భోజనాన్ని అందించడమే కాకుండా, సాంప్రదాయ బెంగాలీ మరియు అస్సామీ వంటకాలతో కూడిన మెను ద్వారా ప్రయాణీకులకు స్థానిక రుచులను ఆస్వాదించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా, క్యాబిన్ల పరిశుభ్రతను కాపాడటానికి అత్యాధునిక క్రిమిసంహారక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు.
విమాన ప్రయాణానికి ప్రత్యామ్నాయం
ఈ రైలు ఛార్జీలు ₹2,300 మరియు ₹3,600 మధ్య (తరగతి మరియు భోజనంతో కలిపి) ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, ఇది విమాన ప్రయాణానికి బలమైన పోటీదారు. చివరి నిమిషంలో విమాన టిక్కెట్ కంటే ఇది చాలా తక్కువ. విశ్రాంతినిచ్చే వాతావరణం మరియు హోటల్లో ఒక రాత్రి ఆదా అవుతుందనే విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ప్రయాణీకులకు ఇది పూర్తి లాభదాయకం.
రాష్ట్ర ఎన్నికలకు చాలా దగ్గరగా ఈ సేవలను ప్రారంభించడం రాజకీయ ఎత్తుగడే అయినప్పటికీ, తూర్పు మరియు ఈశాన్య రైలు నెట్వర్క్లో ఈ భారీ మెరుగుదల ప్రయాణికులకు నిజమైన ప్రయోజనం. భారతదేశంలో సుదూర ప్రయాణానికి ఆధునిక రూపురేఖలు వచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది.