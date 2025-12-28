అమెరికా వీసాల కోసం కొత్త మార్గాలు
న్యూఢిల్లీ: అమెరికా ప్రభుత్వం వీసా నిబంధనల్లో కఠినతరమైన మార్పులు చేయడంతో అటు కంపెనీలవారికి, ఇటు ఉద్యోగులకు అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇప్పుడు వారి దృష్టి వివిధ రకాల వీసాలపై పడింది. H-1B లాటరీ గందరగోళం, అధిక ఫీజులు, వివిధ రకాల పత్రాలు సమర్పించడం భారంగా మారింది. దాంతో, అమెరికా కంపెనీలు నిపుణులను ఉద్యోగులుగా తీసుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలను అనుసరిస్తున్నాయి. ప్రత్యేక ప్రతిభ, క్రియేటివిటీ, నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి O-1 వీసా అత్యంత ఆకర్షణీయంగా మారింది. ఇది ప్రత్యేక కౌన్సిలింగ్, అర్హత ప్రమాణాలు ఉన్న అభ్యర్థులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
L-1, E-2 వీసాలు కూడా కంపెనీలకు ఉపయుక్తంగా ఉన్నాయి. అంతర్గత బదిలీల కోసం L-1 వీసా, అమెరికాలో పెట్టుబడులు పెట్టే వ్యక్తుల కోసం E-2 వీసాలను కంపెనీలు వాడుతున్నారు. ఈ మార్గాలు కంపెనీలకు సౌకర్యవంతంగా ఉన్నాయి.
ఇండియా, యూరప్ వంటి దేశాల నుంచి నిపుణులైన ఉద్యోగులు ఇకపై O-1, L-1, E-2 వీసాల ద్వారా US లో అవకాశాలు పొందేందుకు వీలవుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొన్ని టెక్ కంపెనీలు అంతర్గత ఉద్యోగ భర్తీ కోసం O-1, L-1 వీసాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ప్రారంభించాయి. టాలెంట్ ఉన్నవారు వీసా అప్లికేషన్లో విస్తృత అవకాశాలు పొందడం వల్ల, H-1B నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎదురుచూసే ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.