Airline Shakeup: ఇండియాలో కొత్త విమానయాన కంపెనీల రాకతో టికెట్ ధరలు మారనున్నాయి!
ఇండిగో మరియు ఎయిర్ ఇండియా గుత్తాధిపత్యానికి తెరదించుతూ అల్ హింద్ ఎయిర్, ఫ్లై ఎక్స్ప్రెస్ మరియు శంఖ్ ఎయిర్ వంటి కొత్త విమానయాన సంస్థలు రాబోతున్నాయి. వీటి రాకతో పోటీ పెరగడమే కాకుండా, విమాన ఛార్జీలు తగ్గి దేశీయ ప్రయాణికులకు మరిన్ని ఎంపికలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
భారతీయ విమానయాన మార్కెట్ పూర్తిగా మారిపోబోతోంది. ఇండిగో మరియు ఎయిర్ ఇండియా గుత్తాధిపత్యానికి అల్ హింద్ ఎయిర్, ఫ్లై ఎక్స్ప్రెస్ మరియు శంఖ్ ఎయిర్ అనే మూడు కొత్త విమానయాన సంస్థలు సవాలు విసరనున్నాయి. ఇవి మరింత పోటీని, తక్కువ ధరలను మరియు ప్రయాణీకులకు మెరుగైన ఎంపికలను అందిస్తాయి. ప్రయాణికులలో చాలా ఆగ్రహాన్ని కలిగించిన ఇటీవలి ఇండిగో విమాన సంక్షోభం, ఈ మార్పు యొక్క ఆవశ్యకతను మరింత స్పష్టం చేసింది.
ఇండిగో వంటి విమానయాన సంస్థలు దేశీయ మార్కెట్పై చాలా సంవత్సరాలుగా చూపిన పూర్తి నియంత్రణ పరిస్థితిని క్లిష్టతరం చేసింది. భారతీయ విమానయాన పరిశ్రమలో ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ 65% మార్కెట్ వాటాతో గణనీయంగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. మరోవైపు, ఎయిర్ ఇండియా తన వివిధ అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి దేశీయ మార్కెట్లో 90% వాటాను కలిగి ఉంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రస్తుత ఆధిపత్య ఆటగాళ్లను సవాలు చేయడానికి మరియు విమాన ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు కొత్త క్యారియర్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
- అల్ హింద్ ఎయిర్ (కేరళ కేంద్రంగా): పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ నుండి ఎన్ఓసి (NOC) పొందింది.
- ఫ్లై ఎక్స్ప్రెస్: ఇది కూడా నిరభ్యంతర ధృవీకరణ పత్రాన్ని (No Objection Certificate) పొందింది.
- శంఖ్ ఎయిర్ (ఉత్తర ప్రదేశ్ కేంద్రంగా): ఇప్పటికే పూర్తి ఆమోదం పొందింది మరియు 2026లో వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని భావిస్తోంది.
కొత్తగా ప్రవేశించే సంస్థల రాక భారతదేశ విమానయాన రంగంలో ఒక అదృష్టకరమైన మార్పు, ఎందుకంటే పోటీ కారణంగా అవి ప్రయాణీకులకు మరిన్ని ఎంపికలను మరియు తక్కువ ఛార్జీలను అందించబోతున్నాయి. ఆర్థిక మరియు కార్యాచరణ ఇబ్బందుల కారణంగా మార్కెట్ నుండి నిష్క్రమించవలసి వచ్చిన ఫ్లైబిగ్, జెట్ ఎయిర్వేస్ మరియు గోఫస్ట్ వంటి సంస్థలు వదిలిపెట్టిన శూన్యతను పూరించడం ద్వారా దేశీయ విమానయాన రంగాన్ని ఇది సానుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుందని ప్రభుత్వం యొక్క కొత్త విమానయాన సంస్థల ప్రోత్సాహక విధానం కనిపిస్తోంది.
కొత్త విమానయాన సంస్థల ఆమోదాల గురించి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ట్విట్టర్ ద్వారా ప్రకటించారు. పోటీని ప్రోత్సహించడం మరియు ప్రాంతీయ విమాన కనెక్టివిటీని నిర్మించడానికి మద్దతు ఇవ్వడం ప్రభుత్వ వైఖరి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. స్టార్ ఎయిర్, ఇండియా వన్ ఎయిర్ మరియు ఫ్లై91 వంటి చిన్న విమానయాన సంస్థలు గతంలో సాధ్యం కానివిగా భావించిన మార్గాలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి UDAN పథకం ఎలా సహాయపడిందో, తద్వారా చిన్న పట్టణాలను భారతదేశ జాతీయ విమానయాన నెట్వర్క్తో ఎలా అనుసంధానించాయో ఆయన ఎత్తి చూపారు.
ప్రస్తుతం, భారతదేశంలో తొమ్మిది దేశీయ విమానయాన సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి, అవి ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్, అలయన్స్ ఎయిర్, స్పైస్జెట్, ఆకాశ ఎయిర్, స్టార్ ఎయిర్, ఫ్లై91 మరియు ఇండియా వన్ ఎయిర్. కొత్త విమానయాన సంస్థల రాక గుత్తాధిపత్య సమస్యలను పరిష్కరించడమే కాకుండా, కొన్ని పెద్ద క్యారియర్ల ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా పరిశ్రమ యొక్క మొత్తం స్థితిస్థాపకతను పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశీయ విమాన ప్రయాణం మరియు ప్రభుత్వ మద్దతుతో, అల్ హింద్ ఎయిర్, ఫ్లై ఎక్స్ప్రెస్ మరియు శంఖ్ ఎయిర్ రాక కొత్త శకానికి సంకేతం, మరియు ప్రయాణీకుల ప్రాధాన్యత మరియు తక్కువ టిక్కెట్ ధరల కోసం విమానయాన సంస్థల మధ్య పోరాటం భారతదేశంలో ప్రారంభమైంది.