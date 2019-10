నవరాత్రి ఉత్సవాలు..పచ్చబొట్లతో సందడి చేస్తున్న మహిళలు

గుజరాత్‌లో నవరాత్రి ఉత్సవాలు సందడి సందడిగా సాగుతున్నాయి. ఓ వైపు దాండియా మరోవైపు పచ్చబోట్లు వేయించుకునే పనిలో యువత బిజీగా మారారు. రకరకాల పచ్చబొట్లతో సందడి చేస్తున్నారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు, చంద్రయాన్-2 వంటి వాటిని టాటూలుగా వేయించుకుంటూ అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నారు. భారత ప్రధానిమోడీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఉన్న అభిమానాన్ని ఓ మహిళ వీపుకెక్కించుకుంది. తన వీపుపై ఏకంగా మోడీ, ట్రంప్ ఫొటోలను పచ్చబొట్టు పొడిపించుకుని అభిమానాన్ని చాటుకుంది.

Surat(Gujarat): Women pose with body paint tattoos during preparations for #Navratri and Raas Garba, yesterday pic.twitter.com/VeUnWQjjF5