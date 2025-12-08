ఇండిగో విమానాలపై ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టు కీలక ప్రకటన
ఇండిగో విమానాల రద్దు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సమస్యగా మారింది. శంషాబాద్ నుంచి వివిధ రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సిన 54 ఇండిగో విమానాలు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రావాల్సిన 58 విమానాలు కలిపి మొత్తం 112 ఫ్లైట్లు రద్దు అయ్యాయి. ఇదే సమయంలో ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక్కరోజులోనే 134 ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయి—వాటిలో 75 డిపార్చర్లు, 59 అరైవల్స్ ఉన్నాయి. విమానాల రద్దు, ఆలస్యాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. శంషాబాద్లో మాత్రమే 38 ఆగమనం, 39 బయల్దేరడం సహా మొత్తం 77 ఫ్లైట్లు రద్దయ్యాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో సేవల్లో అంతరాయాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టు అధికారిక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. మరోవైపు, పౌర విమానయాన శాఖ మార్గదర్శకాల మేరకు ఎయిర్ ఇండియా టికెట్ ధరలపై పరిమితులు అమలు చేస్తోంది. మార్పుల సమయంలో నిర్దేశిత పరిమితికి మించిన ఛార్జీలు చెల్లించిన ఎకానమీ క్లాస్ ప్రయాణికులకు రీఫండ్ ఇవ్వబడనుంది. ఇండిగో సమస్యల ప్రభావంతో రైల్వే శాఖ ఢిల్లీ సహా పలు స్టేషన్ల నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు నడపడం ప్రారంభించింది. ఇదిలా ఉండగా, రద్దయిన, ఆలస్యమైన విమానాలకు సంబంధించి ప్రయాణికులకు ఇండిగో ఇప్పటివరకు 610 కోట్లు రీఫండ్ చేసినట్లు వెల్లడించింది. బ్యాగేజీని 48 గంటల్లో అందజేయాలని కేంద్రం ఆదేశించగా, సంక్షోభంపై వివరణ ఇవ్వడానికి ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బెర్స్, అకౌంటబుల్ మేనేజర్ ఇసిడ్రో పోర్కిరస్కు డీజీసీఏ గడువు ఇచ్చింది. ముంబై సహా పలు ఎయిర్పోర్టుల్లో ప్రయాణికులు టికెట్ రద్దు చేసుకోవాలా, లేక విమానం రీషెడ్యూల్ అయ్యేవరకు వేచి చూడాలా అనే సందిగ్ధంలో ఎదురుచూస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.