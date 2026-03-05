Nagpur: రంగు చల్లాడని మనవడిపై మరిగే నీళ్లు పోసిన అమ్మమ్మ
Nagpur: నాగ్పూర్లో అమానవీయ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆడుకుంటూ తనపై రంగు చల్లాడన్న కోపంతో నాలుగేళ్ల మనవడిపై మరిగే నీళ్లు పోసింది ఓ అమ్మమ్మ. 45 శాతం గాయాలతో ఆ పసివాడు ఆసుపత్రిలో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నాడు.
Nagpur Crime: నాగ్పూర్ జిల్లాలో మానవత్వాన్ని మంటగలిపేలా జరిగిన ఒక దారుణ ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ కలచివేస్తోంది. అల్లారుముద్దుగా పెరగాల్సిన ఒక నాలుగేళ్ల పసివాడు, సొంత అమ్మమ్మ చేతిలోనే క్రూరత్వానికి గురయ్యాడు. కేవలం బట్టలపై రంగు పడిందన్న చిన్న కారణంతో, ఆ మహిళ పసివాడిపై మరిగే వేడినీటిని పోసి కిరాతకానికి ఒడిగట్టింది.
రంగుల పండుగ వేళ.. రక్తం మరిగేలా ప్రతీకారం
నాగ్పూర్లోని కోరాడి ప్రాంతం, అరాంషిన్ వార్డు నంబర్ 2లో ఈ విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. హోలీ పండుగ సమీపిస్తుండటంతో, ఓం హరీష్ వాంగే (4) అనే చిన్నారి ఇంటి బయట పెయింట్ నింపిన స్ప్రే బాటిల్తో ఆడుకుంటున్నాడు. అదే సమయంలో ఆ బాలుడి అమ్మమ్మ సింధు థాకరే, హోలీ వేడుకల కోసం నీటిని మరిగించి బకెట్లో నింపుతోంది.ఆడుకుంటూ చిన్నారి ఓం, పొరపాటున తన స్ప్రే బాటిల్తో అమ్మమ్మపై రంగు చల్లాడు. పసివాడి ఆటను చూసి నవ్వుకోవాల్సిన ఆ అమ్మమ్మ, తనపై రంగు పడిందన్న ఆగ్రహంతో ఊగిపోయింది. విచక్షణ కోల్పోయి, చేతిలో ఉన్న మరుగుతున్న నీటిని ఆ పసివాడిపై పోసేసింది.
45 శాతం కాలిన గాయాలు.. సీసీటీవీలో దృశ్యాలు
వేడినీరు పడటంతో ఆ పసివాడు నొప్పితో గిలగిలలాడిపోయాడు. నడుము కింద భాగమంతా తీవ్రంగా కాలిపోయింది. బాలుడి అరుపులు విన్న స్థానికులు వెంటనే అతడిని నాగ్పూర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యుల అంచనా ప్రకారం, ఆ చిన్నారికి 45 శాతం కాలిన గాయాలు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఆ బాలుడు ప్రాణాలతో పోరాడుతున్నాడు.
మార్చి 3న జరిగిన ఈ ఘోరకలి అంతా అక్కడి CCTV కెమెరాలో రికార్డైంది. ఆ దృశ్యాలను చూస్తే ఎవరికైనా ఒళ్ళు గగుర్పొడుస్తుంది. రంగు చల్లినందుకు ఒక చిన్నారిపై ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టడంపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న కోరాడి పోలీసులు బుధవారం కేసు నమోదు చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. సొంత మనవడిపైనే ఇంతటి క్రూరత్వానికి పాల్పడిన సింధు థాకరేపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.