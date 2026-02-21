Women Missing : అక్కడ రెండున్నర లక్షల మంది మహిళలు మాయం..ఈ లెక్కలు చూస్తే వణుకు పుట్టడం ఖాయం
Women Missing : మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలు, చిన్నారుల అదృశ్యం ఉదంతం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. గత ఆరేళ్లలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకంగా 2.70 లక్షల మందికి పైగా మహిళలు, బాలికలు కనిపించకుండా పోయారు. వీరిలో 50 వేల మందికి పైగా బాధితుల ఆచూకీ ఇప్పటికీ లభించకపోవడం అత్యంత ఆందోళనకరంగా మారింది. ఈ గణాంకాలు బయటకు రావడంతో అటు అసెంబ్లీలోనూ, ఇటు వీధుల్లోనూ రాజకీయ రచ్చ మొదలైంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ అంశంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ సంచలన ఆరోపణలు చేస్తోంది.
ఏడాదికి పెరిగిపోతున్న కేసులు.. షాకింగ్ నంబర్స్
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ విక్రాంత్ భురియా అడిగిన ప్రశ్నకు గృహ నిర్మాణ శాఖ లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చింది. 2020 నుంచి 2026 జనవరి 28వ తేదీ వరకు అందిన అధికారిక లెక్కల ప్రకారం.. రాష్ట్రంలో మొత్తం 2,70,300 మంది మహిళలు, బాలికలు మిస్సింగ్ అయ్యారు. ఇందులో 2,06,507 మంది మహిళలు కాగా, 63,793 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. పోలీసులు జరిపిన గాలింపులో చాలా మంది దొరికినప్పటికీ, ఇప్పటికీ 47,984 మంది మహిళలు, 2,186 మంది బాలికలు ఎక్కడున్నారో ఎవరికీ తెలియదు. అంటే మొత్తం 50,170 మంది ఆచూకీ గాలిలో కలిసిపోయింది.
ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ తరహా కుట్రనా?
ఈ దారుణమైన గణాంకాలపై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విక్రాంత్ భురియా తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. అమెరికాలో సంచలనం సృష్టించిన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ తరహాలో ఇక్కడ కూడా మైనర్ బాలికల అక్రమ రవాణా లేదా లైంగిక దోపిడీ ఏమైనా జరుగుతుందా? అని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వేల సంఖ్యలో బాలికలు అదృశ్యం కావడం వెనుక ఏదైనా పెద్ద ముఠా హస్తం ఉందా అనే కోణంలో విచారణ జరిపించేందుకు SIT (ప్రత్యేక విచారణ బృందం) ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మహిళల భద్రత విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.
ప్రభుత్వం ఏమంటోంది?
కాంగ్రెస్ ఆరోపణలపై రాష్ట్ర మంత్రి విశ్వాస్ సారంగ్ స్పందిస్తూ.. ఇవన్నీ కేవలం ప్రచారం కోసం చేస్తున్న స్టంట్లు అని కొట్టిపారేశారు. వార్తల్లో నిలవడానికే కాంగ్రెస్ ఇటువంటి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ ద్వారా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వేలాది మంది పిల్లలను సురక్షితంగా వారి కుటుంబాల దగ్గరికి చేర్చిందని, ఈ గాలింపు చర్యలు నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఏది ఏమైనా, రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఈ మిస్సింగ్ కేసులు ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ప్రజల్లో టెన్షన్ పుట్టిస్తున్నాయి.