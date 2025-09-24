Diwali GIFT:భారతీయ రైల్వే ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 78 రోజుల బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం..!
రైల్వే ఉద్యోగులకు శుభవార్త. ప్రభుత్వం వారికి బోనస్ ప్రకటించింది. దసరా, దీపావళి సెలవులకు ముందు, బుధవారం రైల్వే ఉద్యోగులకు రూ,1,866 కోట్ల ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్ (PLB)ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆమోదించారు.
Diwali GIFT: రైల్వే ఉద్యోగులకు శుభవార్త. ప్రభుత్వం వారికి బోనస్ ప్రకటించింది. దసరా, దీపావళి సెలవులకు ముందు, బుధవారం రైల్వే ఉద్యోగులకు రూ,1,866 కోట్ల ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్ (PLB)ను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆమోదించారు. ఈ బోనస్ 78 రోజుల జీతానికి సమానమని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు.అలానే సుమారు రూ.70,000 కోట్ల విలువైన కొత్త నౌకానిర్మాణ సంస్కరణను ప్రవేశపెట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా 1.1 మిలియన్లకు పైగా రైల్వే ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. గతంలో, గత సంవత్సరం అక్టోబర్ 3న, 1.172 మిలియన్లకు పైగా రైల్వే ఉద్యోగులకు ఉత్పాదకత ఆధారిత బోనస్ల చెల్లింపును కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.
ప్రభుత్వ ప్రకటన ప్రకారం, ఈ బోనస్ సుమారు 1.09 మిలియన్ల ఉద్యోగులకు చెల్లిస్తారు. ఈ బోనస్ రైల్వే ఉద్యోగుల వార్షిక ఉత్పాదకత, పనితీరుకు అనుసంధానించి ఉంది. ఈ సంవత్సరం, ఉద్యోగులు 78 రోజుల జీతానికి సమానమైన బోనస్ను అందుకుంటారు, గరిష్ట పరిమితి ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.17,951. ఈ బోనస్ ట్రాక్ మెయింటెయినర్లు, లోకో పైలట్లు, రైలు మేనేజర్లు (గార్డ్లు), స్టేషన్ మాస్టర్లు, సూపర్వైజర్లు, టెక్నీషియన్లు, టెక్నీషియన్ హెల్పర్లు, పాయింట్మెన్, మినిస్టీరియల్ సిబ్బంది, ఇతర గ్రూప్ 'సి' ఉద్యోగులతో సహా అనేక వర్గాల ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. రిటైలర్లు, వ్యాపారాలు పండుగ సీజన్లో బలమైన డిమాండ్ను ఆశిస్తున్న సమయంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయం వచ్చింది. ఇంకా, వివిధ ఉత్పత్తులపై GST రేట్లు ఇటీవల తగ్గించారు, ఇది వినియోగదారులకు ,,వ్యాపారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
ఈ నెలలో, రైల్వే ఉద్యోగుల సంఘాలు కూడా ప్రభుత్వం ఉత్పాదకత బోనస్ను పెంచాలని, ఎనిమిదవ వేతన కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసే గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఇండియన్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (IREF) ప్రస్తుతం ఆరవ వేతన కమిషన్ కనీస జీతం రూ.7,000 ఆధారంగా బోనస్ చెల్లిస్తున్నట్లు పేర్కొంది, అయితే ఏడవ వేతన కమిషన్ కనీస జీతం రూ.18,000. IREF జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సర్వజీత్ సింగ్ దీనిని "చాలా అన్యాయం" అని పిలిచారు. అదేవిధంగా, ఆల్ ఇండియా రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AIRF) కూడా బోనస్ను లెక్కించడంలో నెలలవారీ రూ.7,000 పరిమితిని తొలగించి ప్రస్తుత వేతన నిర్మాణానికి అనుగుణంగా పెంచాలని తన డిమాండ్ను పునరుద్ఘాటించింది.