Star Comeback: 2025లో సైలెంట్ అయిన హీరోలు 2026లో వెండితెరపై ఎలా దుమ్ము రేపబోతున్నారో తెలుసా?
2026లో తెలుగు సినీ తారలు రెండేసి సినిమాలతో, అద్భుతమైన పునరాగమనాలు మరియు ఆసక్తికరమైన చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్నారు. చిరంజీవి, ప్రభాస్, ఎన్టీఆర్ మరియు యంగ్ హీరోల చిత్రాలతో ఈ సంవత్సరం అభిమానులకు అసలైన బ్లాక్ బస్టర్ పండుగ కానుంది.
గతంలో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర కథానాయకులు ఏడాదికి ఏడెనిమిది సినిమాలు చేసేవారు. కానీ నేడు భారీ బడ్జెట్ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్టులు, సుదీర్ఘ నిర్మాణ సమయం వల్ల ఏడాదికి ఒక సినిమా రావడమే గగనమైపోయింది. 2025లో చాలా మంది స్టార్ హీరోలు వెండితెరపై కనిపించకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే, 2026 మాత్రం అద్భుతమైన పునరాగమనాలు మరియు వరుస విడుదలలతో ప్రేక్షకులను అలరించబోతోంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
చిరంజీవి:
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 2024, 2025లలో సినిమాలు విడుదల చేయలేదు. కానీ 2026లో తన అభిమానులకు డబుల్ ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'మా శంకర వరప్రసాద్' జనవరి 12న విడుదల కానుండగా, 'విశ్వంభర' చిత్రం 2026 వేసవిలో విడుదల కానుంది. 2023లో వచ్చిన 'భోళా శంకర్' తర్వాత సుమారు రెండున్నర ఏళ్ల గ్యాప్ అనంతరం సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ తన మార్క్ వినోదాన్ని పంచనున్నారు.
మహేష్ బాబు:
2024 సంక్రాంతికి 'గుంటూరు కారం'తో విజయాన్ని అందుకున్న మహేష్ బాబు 2025లో కనిపించలేదు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఆయన చేస్తున్న భారీ అడ్వెంచర్ సినిమా 'వారణాసి' అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. ఈ సినిమా నిర్మాణం పూర్తికావడానికి సమయం పట్టేలా ఉండటంతో, ఇది 2027 వేసవిలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే 2026లో కూడా మహేష్ బాబు వెండితెరపై కనిపించే అవకాశం తక్కువ.
అల్లు అర్జున్:
2024 డిసెంబర్లో వచ్చిన 'పుష్ప 2'తో అల్లు అర్జున్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు. 2025లో సినిమా ఏదీ లేకపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఆయన అట్లీ దర్శకత్వంలో ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ సూపర్ హీరో ప్రాజెక్ట్ (AA 22) చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా విడుదల కోసం అభిమానులు మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సిందే.
గోపీచంద్:
2024 అక్టోబర్లో వచ్చిన 'విశ్వం' తర్వాత గోపీచంద్ చిన్న విరామం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో 8వ శతాబ్దానికి చెందిన ఒక చారిత్రాత్మక యాక్షన్ డ్రామాలో నటిస్తున్నారు.
ప్రభాస్:
బాహుబలి తర్వాత కొంత విరామం తీసుకున్న ప్రభాస్, 'కల్కి 2898 AD'తో ఘనవిజయాన్ని అందుకున్నారు. 2025లో ఆయన 'ది రాజా సాబ్' (జనవరి 9) మరియు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో 'ఫౌజీ' చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నారు. అంటే ప్రభాస్ అభిమానులకు 2025లో డబుల్ డోస్ వినోదం ఖాయం.
ఎన్టీఆర్:
ఎన్టీఆర్ 2025లో తెలుగు సినిమాలు చేయలేదు కానీ హిందీ చిత్రం 'వార్ 2'లో కనిపించనున్నారు. 2026 జూన్లో ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'డ్రాగన్' అనే పూర్తి స్థాయి మాస్ కమర్షియల్ సినిమాతో ఆయన తెలుగు తెరపై రచ్చ చేయబోతున్నారు. థాయిలాండ్, మయన్మార్ వంటి దేశాల్లో ఈ చిత్ర చిత్రీకరణ జరుగుతోంది.
యువ హీరోల పునరాగమనం:
2025లో సరిగా మెరవని కొందరు యువ హీరోలు 2026లో గట్టిగా సిద్ధమవుతున్నారు:
- శర్వానంద్: జనవరి 14న 'నారి నారి నడుము మురారి' మరియు ఆ తర్వాత 'బైకర్' చిత్రాలతో రానున్నారు.
- వరుణ్ తేజ్: 'మట్కా' తర్వాత 2026లో ఆయన కొత్త ప్రాజెక్టులతో ఆకట్టుకోనున్నారు.
- అడివి శేష్: 'డెకాయిట్' మరియు 'G2' చిత్రాలు 2026లో విడుదల కానున్నాయి.
- అఖిల్ అక్కినేని: 'ఏజెంట్' తర్వాత సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం 'లెనిన్'తో వస్తున్నారు.
- సాయి ధరమ్ తేజ్: రెండేళ్ల విరామం తర్వాత తన తదుపరి ప్రాజెక్టును సిద్ధం చేస్తున్నారు.
- నిఖిల్ సిద్ధార్థ్: కార్తికేయ వంటి విజయాల తర్వాత పాన్-ఇండియా మూవీ 'స్వయంభు'తో 2026లో పలకరించనున్నారు.
మొత్తానికి 2026 సంవత్సరం తెలుగు సినీ ప్రేమికులకు ఎక్కడా విరామం లేని పండుగలా ఉండబోతోంది. చిరంజీవి సంక్రాంతి ట్రీట్ నుండి ప్రభాస్ యాక్షన్ వరకు, ఈ ఏడాది సినీ అభిమానులకు కనువిందే!