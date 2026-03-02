  • Menu
Middle East tensions: యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ముడిచమురు లభ్యతపై సమీక్షించిన కేంద్రం

యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ముడిచమురు లభ్యతపై కేంద్రం సమీక్ష జరిపింది.
Highlights

Middle East tensions: యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ముడిచమురు లభ్యతపై కేంద్రం సమీక్ష జరిపింది.

Middle East tensions: ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ నేపథ్యంలో మధ్య ప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు బాగా పెరుగిపోయాయి. ఈ ఉద్రిక్తతలు నేరుగా చమురు సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మధ్య భారతదేశం తన ముడి చమురు, ఇంధన సరఫరా స్థితిని సమీక్షించింది. ఈ సందర్భంగా దేశీయంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల లభ్యతను కాపాడటానికి అవసరమైన విషయాలను ను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

మధ్యప్రాచ్యంలో సైనిక వివాదం తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో, మారుతున్న పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని, దేశంలో కీలకమైన పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల లభ్యత మరియు స్థోమతను నిర్ధారించడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని భారత చమురు మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం తెలిపింది. భారతదేశం తన ముడి చమురు అవసరాలలో 88 శాతం మరియు సహజ వాయువు అవసరాలలో దాదాపు సగం దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఇవి ఎక్కువగా హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా వస్తాయి, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల తరువాత ఇరాన్ అధికారులు దీనిని మూసివేస్తామని బెదిరించారు.

ముడి చమురు, ఎల్‌పిజి మరియు ఇతర పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల సరఫరా పరిస్థితిని చమురు మంత్రి హర్‌దీప్ సింగ్ పూరి మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల సీనియర్ అధికారులతో సమీక్షించారు.

"మేము నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నాము మరియు దేశంలో ప్రధాన పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల లభ్యత మరియు స్థోమతను నిర్ధారించడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాము" అని మంత్రిత్వ శాఖ X లో ఒక పోస్ట్‌లో తెలిపింది.

Middle East tensions: భారత్ తన ముడి చమురు అవసరాలలో 85 శాతానికి పైగా దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. దీనిలో ఎక్కువ భాగం పశ్చిమాసియా నుండి వస్తుంది. ఎకానిమిక్ టైమ్స్ పేర్కొన్న పరిశ్రమ అంచనాల ప్రకారం, ప్రపంచ ముడి చమురు ధరలలో ప్రతి $1 పెరుగుదల భారతదేశ వార్షిక దిగుమతి బిల్లును సుమారు $2 బిలియన్లు పెంచుతుంది. ఇది ద్రవ్యోల్బణంపై ఒత్తిడిని తెస్తుంది. కరెంట్ ఖాతా లోటును పెంచుతుంది. అదేవిధంగా దేశీయ ఇంధన ధరల డైనమిక్స్‌ను క్లిష్టతరం చేస్తుంది.

డిటర్జెంట్లు, బిస్కెట్లు, టూత్‌పేస్ట్, పెయింట్స్, ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ వంటి అనేక రకాల రోజువారీ వినియోగ వస్తువులలో ముడి చమురు కీలకమైన ముడి పదార్థంగా ఉంటుంది. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే ఈ వస్తువులన్నిటి ధరలపై అది నేరుగా ప్రభావం చూపిస్తుంది.

