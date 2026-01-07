  • Menu
Medaram Jatara 2026: ఒక్క రోజుకు రూ.5 వేలు.. భక్తుల జేబులకు చిల్లు!

మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరలో వసతి గదుల అద్దెలు భారీగా పెరిగాయి. ఒక్కో ఏసీ రూమ్‌కు రోజుకు రూ.5 వేల వరకు వసూలు చేస్తూ భక్తులను దోచుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని ధరలను నియంత్రించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.

తెలంగాణలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతరకు సర్వం సిద్ధమైంది. అయితే, వనదేవతల దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు వసతి గదుల అద్దెలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు గదుల రేట్లను అడ్డగోలుగా పెంచేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అద్దె వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

వసతి కోసం గదులు వెతుక్కుంటున్న భక్తుల నుంచి భారీగా వసూళ్లు చేస్తున్నారు:

ఏసీ రూమ్ (AC Room): రోజుకు రూ. 5,000 వరకు.

నాన్-ఏసీ రూమ్ (Non-AC Room): రోజుకు రూ. 3,000 నుండి రూ. 4,000 వరకు.

టెంట్లు (Tents): కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి రూ. 400 నుండి రూ. 1,000 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు.

అనుమతులు లేవు.. పన్నులు చెల్లించరు!

మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లోని పక్కా భవనాల్లో గదులను అద్దెకు ఇస్తున్న యజమానులకు ఎలాంటి అధికారిక అనుమతులు లేవని తెలుస్తోంది. నియమ నిబంధనల ప్రకారం వాణిజ్య అవసరాల కోసం గదులను ఇచ్చినప్పుడు పంచాయతీకి పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కానీ, భారీగా లాభాలు గడిస్తున్న యజమానులు పంచాయతీకి నయా పైసా చెల్లించడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

జాతర షెడ్యూల్:

ఈ ఏడాది మహా జాతర జనవరి 28న ప్రారంభమై 31న ముగుస్తుంది. అయితే సంక్రాంతి సెలవులు కూడా తోడవడంతో, జాతర ప్రారంభానికి ముందే భక్తుల తాకిడి భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దీన్ని క్యాష్ చేసుకునేందుకు అద్దె దందా అప్పుడే మొదలైపోయింది.

భక్తుల విజ్ఞప్తి:

"ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి జాతర పనులు చేపడుతోంది. కానీ, వసతి విషయంలో ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దోపిడీ భరించలేకుండా ఉంది. అధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకుని గదుల అద్దెలను క్రమబద్ధీకరించాలి (Fix Prices). అధిక వసూళ్లకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి" అని భక్తులు కోరుతున్నారు.

