Makar Sankranti 2026: ఈసారి పండుగ ఎప్పుడు? ముహూర్తం, పుణ్యకాలం విశేషాలు ఇవే!
Highlights
2026 మకర సంక్రాంతి తేదీ, ముహూర్తం మరియు ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే పుణ్యకాలం ఎప్పుడు? పండుగ రోజున పాటించాల్సిన ఆచారాలు మరియు సూర్య ఆరాధన విశేషాలు మీకోసం.
తెలుగువారి లోగిళ్లలో కొత్త వెలుగులు నింపే అతిపెద్ద పండుగ 'మకర సంక్రాంతి' వచ్చేస్తోంది. సూర్యుడు ధనురాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే ఈ పర్వదినం కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు, ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పులకు ప్రతీక. 2026లో సంక్రాంతి తేదీలు, శుభ ముహూర్తాల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
సంక్రాంతి తేదీలు (జనవరి 2026):
ఈ ఏడాది సంక్రాంతి పండుగలు వరుసగా మూడు రోజులు సందడి చేయనున్నాయి:
- జనవరి 13 (మంగళవారం): భోగి పండుగ
- జనవరి 14 (బుధవారం): మకర సంక్రాంతి
- జనవరి 15 (గురువారం): కనుమ
సంక్రాంతి ముహూర్తం & పుణ్యకాలం
పంచాంగ గణన ప్రకారం, జనవరి 14, 2026న సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. పండితులు సూచించిన పుణ్యకాలం వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- మకర సంక్రాంతి పుణ్యకాలం: మధ్యాహ్నం 3:13 నుండి సాయంత్రం 5:45 వరకు (వ్యవధి: 2 గంటల 32 నిమిషాలు)
- మహా పుణ్యకాలం: మధ్యాహ్నం 3:13 నుండి సాయంత్రం 4:58 వరకు (వ్యవధి: 1 గంట 45 నిమిషాలు)
- గమనిక: పండితుల ప్రకారం ఈ పుణ్యకాల సమయంలో చేసే దానధర్మాలు, స్నానాలు అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.
పండుగ ప్రాముఖ్యత - ఆచారాలు
సంక్రాంతి అంటే కేవలం సంబరమే కాదు, అందులో లోతైన ఆధ్యాత్మిక అర్థం కూడా ఉంది:
- ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం: ఈ రోజు నుండి సూర్యుడు ఉత్తర దిశగా ప్రయాణిస్తాడు. దీనివల్ల పగలు పెరుగుతుంది, చలి తగ్గుతుంది.
- అన్నదాతల పండుగ: పంటలు చేతికి వచ్చే సమయం కావడంతో రైతులు తమ వ్యవసాయ పనిముట్లను, పశువులను పూజించి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారు.
- సూర్య ఆరాధన: ఈ రోజు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం ప్రధానం. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి, సూర్యుడికి కలశంతో నీటిని (అర్ఘ్యం) సమర్పిస్తూ నువ్వులు, ఎర్రటి పూలు అర్పించడం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుందని నమ్మకం.
సూర్య దేవుడిని ఎలా పూజించాలి?
- సూర్య భగవానుడి విగ్రహం లేదా చిత్రపటానికి తిలకం, గంధాన్ని పూయాలి.
- ఎరుపు రంగు పూలు లేదా వస్త్రాలను సమర్పించడం శుభప్రదం.
- నైవేద్యంగా కిచిడి లేదా పొంగలిని సమర్పించడం ద్వారా పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోయి విజయం లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం.
