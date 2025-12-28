Rule Change: ఎల్పీజీ నుంచి కారు ధరల వరకు జనవరి 1 నుంచి మారనున్న 9 రూల్స్ ఇవే..!!
Rule Change: ఎల్పీజీ నుంచి కారు ధరల వరకు జనవరి 1 నుంచి మారనున్న 9 రూల్స్ ఇవే..!!
Rule Change From 2026: 2025వ ఏడాది ఇంకో మూడు రోజుల్లో ముగుస్తుంది. కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికేందుకు అంతా రెడీ అయ్యారు. కొత్త ఏడాది ఆరంభంతోనే కొన్ని ప్రధాన ఆర్థిక నిబంధనలు కూడా మారుతున్నాయి. ఇవి మీ జేబుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. ఎల్పీజీ గ్యాస్ ధరల నుంచి కొత్త పే కమిషన్ వరకు జనవరి 1 నుంచి అనేక రూల్స్ మారుతున్నాయి. ఈ రూల్స్ మీ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలుసుకుందాం.
మొదటి మార్పు: పాన్-ఆధార్ లింక్:
మీ ఆధార్ కార్డ్, పాన్ లింక్ చేయడానికి గడువు డిసెంబర్లో ముగుస్తుంది. అవి లింక్ చేయకపోతే, జనవరి 1 నుండి అవి డియాక్టివేట్ అవుతాయి. మీరు ITR వాపసు, రసీదులు లేదా బ్యాంకింగ్ ప్రయోజనాలను పొందలేరు. డియాక్టివేట్ అయితే పాన్ అనేక ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలను కూడా మీకు కోల్పోవచ్చు.
రెండవ మార్పు: UPI, SIM, మెసేజింగ్ నియమాలు కఠినం:
బ్యాంక్ UPI, డిజిటల్ చెల్లింపు నియమాలను కఠినతరం చేస్తున్నారు. మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు SIM ధృవీకరణ నియమాలను కూడా కఠినతరం చేస్తున్నారు. ఇది WhatsApp, Telegram, Signal వంటి యాప్ల మోసపూరిత వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
మూడవ మార్పు - FD పథకాలు, రుణాలు
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్ వంటి బ్యాంకులు జనవరి 1 నుండి రుణ రేట్లను తగ్గించాయి. అదేవిధంగా, కొత్త ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వడ్డీ రేట్లు కూడా జనవరి 1 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. ఇది మీ పెట్టుబడులపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
నాల్గవ మార్పు - LPG సిలిండర్ ధరలు
LPG గ్యాస్ సిలిండర్ల ధర ప్రతి నెలా మారుతుంది. జనవరి 1 నుండి, LPG ధరలు పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు. ఇది మీ జేబుపై ప్రభావం చూపవచ్చు. డిసెంబర్ 1న, వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 10 తగ్గింది. ఢిల్లీలో ఇప్పుడు రేటు రూ. 1,580.50 ఉంది.
ఐదవ మార్పు - CNG-PNG, AFT
చమురు కంపెనీలు ప్రతి నెలా LPG, CNG, PNG, ATF ధరలను సవరిస్తాయి. జనవరి 1 నుండి, CNG, PNG, జెట్ ఇంధనం (AFT) తో పాటు LPG ధరలు మారవచ్చు. జెట్ ఇంధనం అని కూడా పిలువబడే ATF అధిక పీడన ఇంధనం. దీని ధరలు దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు భిన్నంగా నిర్ణయిస్తారు.
ఆరవ మార్పు - కొత్త పన్ను చట్టం
కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం 2025 జనవరి 1, 2026 నుండి పూర్తిగా అమలు కాదు. కానీ ప్రభుత్వం కొత్త ITR (పన్ను రిటర్న్) ఫారమ్లు, నియమాలను జనవరి నాటికి తెలియజేస్తుంది. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి, అంటే 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. ఇది పాత పన్ను చట్టం, ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 1961ని భర్తీ చేస్తుంది. కొత్త చట్టం ప్రకారం, పన్ను సంవత్సరం ప్రక్రియ, నిర్వచనం మారుతాయి. ITR ఫారమ్లు సరళీకృతం అవుతాయి.
7వ మార్పు - 8వ వేతన సంఘం
అమలు చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టినప్పటికీ.. ప్రభుత్వం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి వచ్చే 8వ వేతన సంఘాన్ని అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు. అంటే 8వ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత, ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు జనవరి 1, 2026 నాటికి అనుసంధానం అవుతాయి. 7వ వేతన సంఘం డిసెంబర్ 31, 2025న ముగుస్తుందని గమనించాలి.
మార్పు 8 - రైతుల కోసం నియమాలు:
ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని రైతులకు PM-Kisan పథకం నుండి ప్రయోజనం పొందడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రైతు ID అవసరం. PM Kisan పంట బీమా పథకం కింద, అడవి జంతువుల వల్ల కలిగే పంట నష్టాన్ని 72 గంటల్లోపు నివేదించినట్లయితే ఇప్పుడు కవర్ చేయవచ్చు.
మార్పు 9 - వాహనాల ధరల పెరుగుదల
భారతదేశంలోని అనేక ప్రధాన ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు జనవరి 1, 2026 నుండి వాహనాల ధరలను పెంచనున్నాయి. నిస్సాన్, BMW, JSW MG మోటార్, రెనాల్ట్, అథర్ ఎనర్జీ రూ. 3,000 నుండి 3శాతం వరకు వాహన ధరల పెంపును ప్రకటించాయి. టాటా మోటార్స్, హోండా వంటి కంపెనీలు కూడా ధరల పెంపును సూచించాయి.