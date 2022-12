LPG Cylinder: రూ.500లకే గ్యాస్ సిలిండర్.. ముఖ్యమంత్రి సంచలన ప్రకటన..

X LPG Cylinder: రూ.500లకే గ్యాస్ సిలిండర్.. ముఖ్యమంత్రి సంచలన ప్రకటన.. Highlights LPG Cylinder: రూ.500 గ్యాస్ సిలిండర్.. ముఖ్యమంత్రి సంచలన ప్రకటన..

LPG Cylinder: రాజస్తాన్ ప్రజలకు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను కేవలం రూ.500 ధరకే ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి రాష్ట్రంలో ఒక ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్‌ను కేవలం రూ.500 ధరకే అమ్ముతామని ప్రకటించారు.