గూగుల్ సెర్చ్లో లైవ్, ఏఐ మోడ్: భారత్లో త్వరలో లాంచ్!
గూగుల్ తన సెర్చ్ ఫీచర్లలో ఏఐ సామర్థ్యాలను పెంచుతోంది. 'సెర్చ్ లైవ్', 'ఏఐ మోడ్' వంటి కొత్త ఫీచర్లు భారత్లో త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ ఫీచర్ల విశేషాలు, అవి ఎలా పని చేస్తాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
గూగుల్ తన సెర్చ్ ఫీచర్లలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సామర్థ్యాలను గణనీయంగా పెంచుతోంది. ఇందులో భాగంగా, భారత్తో పాటు అమెరికాలో 'సెర్చ్ లైవ్', 'ఏఐ మోడ్' వంటి నూతన ఫీచర్లను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఈ కొత్త టెక్నాలజీలు శోధనను మరింత వేగవంతంగా, సులభతరం చేస్తాయని గూగుల్ తెలిపింది.
సెర్చ్ లైవ్: గూగుల్తో మాట్లాడండి!
సెర్చ్ లైవ్ ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు నేరుగా గూగుల్తో మాట్లాడి సమాధానాలు పొందవచ్చు. ఇది గూగుల్ జెమిని లైవ్ ఫీచర్ మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది. ఫోన్లోని కెమెరా, వాయిస్ కన్వర్జేషన్ మోడ్ను ఉపయోగించి గూగుల్తో సంభాషించవచ్చు. "ప్రజలకు సెర్చ్ మరింత ఉపయోగకరంగా ఉండేలా చేయడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నాం. దేని గురించి అయినా సులభంగా అడిగేలా దీనిని రూపొందించాం. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్తో వెనక్కి, ముందుకూ సంభాషణ జరపవచ్చు. దీనినే మేము సెర్చ్ లైవ్ అని పిలుస్తున్నాం" అని గూగుల్ సెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ రాజన్ పటేల్ వివరించారు.
ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ గూగుల్ యాప్లలో ఈ ఫీచర్ 'లైవ్' అనే కొత్త ఐకాన్తో కనిపిస్తుంది. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే, మీరు వేరే యాప్లోకి మారినా సంభాషణ కొనసాగించవచ్చు. ఈ ఫీచర్ జెమిని ఏఐ మోడల్స్ను ఉపయోగించుకుంటుంది.
ఏఐ మోడ్తో సర్కిల్ టు సెర్చ్
గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన సర్కిల్ టు సెర్చ్ ఫీచర్ను ఇప్పుడు ఏఐ మోడ్తో అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఉదాహరణకు, మీరు మీ ఫోన్ స్క్రీన్పై ఒక చాక్లెట్ చిత్రాన్ని సర్కిల్ చేస్తే, గూగుల్ అది దుబాయ్ చాక్లెట్ అని గుర్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత మీరు అదే ఏఐ మోడ్లో, "నా దగ్గరలో ఎక్కడ కొనవచ్చు?" అని అడిగితే గూగుల్ మీకు సమాధానం ఇస్తుంది. ఇలా ఒక ప్రశ్నకు మరో ప్రశ్న అడిగే అవకాశాన్ని ఈ ఫీచర్ కల్పిస్తుంది.
దీంతో పాటు, గూగుల్ తన సెర్చ్లోకి 'ఏజెంటిక్' సామర్థ్యాలను తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తోంది. దీనిని డీప్ సెర్చ్ అని పిలుస్తారు. ఈ ఫీచర్ కోసం వినియోగదారులు గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనిపై గూగుల్ సెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ హేమా బూదరాజు మాట్లాడుతూ, "మరింత లోతైన సమాధానాలు అవసరమైన ప్రశ్నల కోసం, మేము జెమిని 2.5 ప్రో మోడల్ ద్వారా ఏఐ మోడ్లో డీప్ సెర్చ్ సామర్థ్యాలను తీసుకొస్తున్నాం" అని తెలిపారు.
గూగుల్ ఏఐ ఓవర్వ్యూస్కు భారీ ఆదరణ
గతంలో గూగుల్ ప్రవేశపెట్టిన ఏఐ ఓవర్వ్యూస్ ఫీచర్ ఇప్పటికే 200కి పైగా దేశాలలో, 40 భాషలలో నెలకు 200 కోట్ల మంది వినియోగదారులకు చేరిందని గూగుల్ తెలిపింది. ఏఐ ఓవర్వ్యూలను చూపించే సెర్చ్ ప్రశ్నల సంఖ్య 10% పెరిగిందని వెల్లడించింది. అలాగే, ఏఐ మోడ్ కూడా అమెరికా, భారతదేశంలో నెలకు 10 కోట్ల మంది వినియోగదారులను చేరుకుంది. ఏఐ మోడ్తో చేసిన సెర్చ్ ప్రశ్నలు సాధారణ ప్రశ్నల కంటే 2-3 రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని గూగుల్ పేర్కొంది.
విజువల్ సెర్చ్ కూడా గణనీయంగా పెరిగిందని, లెన్స్ ద్వారా ప్రతి నెలా 2,500 కోట్ల ప్రశ్నలు వస్తున్నాయని గూగుల్ వెల్లడించింది. మొత్తంగా, గూగుల్ సెర్చ్ ఇకపై కేవలం టెక్స్ట్ ఆధారితంగా కాకుండా, వాయిస్, విజువల్స్, ఏఐ ఆధారితంగా మారిందని చెప్పొచ్చు. ఈ కొత్త ఫీచర్లతో గూగుల్ సెర్చ్ మరింత శక్తివంతంగా మారనుంది.