LIC Launches Jeevan Utsav: ఎల్ఐసీ కొత్త బంపర్ ఆఫర్.. ఒక్కసారి ప్రీమియం కడితే చాలు, జీవితాంతం గ్యారంటీడ్ ఆదాయం!
ఎల్ఐసీ నుంచి కొత్త సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్ 'జీవన్ ఉత్సవ్' లాంచ్ అయింది. ఒక్కసారి కడితే జీవితాంతం 10% గ్యారంటీడ్ ఆదాయం మరియు బీమా రక్షణ లభిస్తుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సామాన్యుల నమ్మకమైన బీమా సంస్థ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) సరికొత్త విప్లవాత్మక పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రైవేట్ బీమా సంస్థలకు గట్టి పోటీనిస్తూ 'జీవన్ ఉత్సవ్ సింగిల్ ప్రీమియం' (Jeevan Utsav Single Premium) ప్లాన్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే జీవితాంతం బీమా రక్షణతో పాటు గ్యారంటీడ్ ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
పాలసీ ముఖ్య ఫీచర్లు ఇవే:
ఈ కొత్త పాలసీ జనవరి 12, 2026 నుంచి వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇక్కడ చూడండి:
వయోపరిమితి: 30 రోజుల పసిబిడ్డ నుంచి 65 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకు ఎవరైనా ఈ పాలసీ తీసుకోవచ్చు.
పెట్టుబడి: కనీసం రూ. 5 లక్షల నుంచి ప్రారంభించాలి. గరిష్ట పరిమితి లేదు.
గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్: మీరు పెట్టే ప్రతి వెయ్యి రూపాయల పెట్టుబడికి ఏడాదికి రూ. 40 చొప్పున అదనంగా జోడించబడుతుంది.
వార్షిక ఆదాయం: పాలసీ మెచ్యూరిటీ తర్వాత, ప్రతి ఏటా బీమా సొమ్ముపై 10 శాతం గ్యారంటీడ్ ఆదాయం లభిస్తుంది.
వడ్డీ రేటు: మిగిలిన సొమ్ముపై ఏడాదికి 5.5 శాతం చక్రవడ్డీ లభిస్తుంది.
మరణిస్తే నామినీకి లభించే ప్రయోజనాలు:
పాలసీ తీసుకున్న వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా మరణిస్తే, బీమా మొత్తం (Sum Assured) తో పాటు, అప్పటి వరకు జమ అయిన గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్ను కలిపి నామినీకి అందజేస్తారు. దీనివల్ల కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది.
జీవితాంతం రక్షణ - మార్కెట్తో సంబంధం లేదు!
ఈ పాలసీకి స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. ఇది పూర్తి గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ప్లాన్. జనవరి 6న ఎల్ఐసీ సీఈవో ఆర్. దొరైస్వామి ఈ పాలసీని లాంచ్ చేస్తూ, ప్రజలు తమ భవిష్యత్తు ఆదాయం మరియు బీమా రక్షణ కోసం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
ప్రత్యేక క్యాంపెయిన్: ఈ ప్లాన్ ప్రమోషన్ కోసం జనవరి 1 నుంచి మార్చి 2, 2026 వరకు ఎల్ఐసీ ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటికే ఎల్ఐసీ నుంచి వచ్చిన ప్రొటెక్షన్ ప్లస్, బీమా కవచ్ వంటి ప్లాన్లకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది.