జాతీయం

LIC's Bold Move: రిటైర్మెంట్ తర్వాత డబ్బుల టెన్షన్ వద్దు! ఈ ఒక్క ప్లాన్‌తో మీ లైఫ్ సెటిల్!

LICs Bold Move: రిటైర్మెంట్ తర్వాత డబ్బుల టెన్షన్ వద్దు! ఈ ఒక్క ప్లాన్‌తో మీ లైఫ్ సెటిల్!
Highlights

LIC జీవన్ ఉత్సవ్ సింగిల్ ప్రీమియం ప్లాన్ ఒకే ఒక్క చెల్లింపుతో జీవితకాల ఆదాయం, స్థిరమైన రాబడి మరియు బీమా రక్షణను అందిస్తుంది. రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్‌కు ఇది ఉత్తమ ఎంపిక.

లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC), 'జీవన్ ఉత్సవ్' పేరుతో సరికొత్త సింగిల్ ప్రీమియం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. జీవితకాల భరోసాతో కూడిన ఆదాయం మరియు బీమా రక్షణ కోరుకునే వారి కోసం ఈ పథకం రూపొందించబడింది. ఇది నాన్-లింక్డ్, నాన్-పార్టిసిపేటింగ్ స్కీమ్, అంటే దీని ప్రయోజనాలు ముందే నిర్ణయించబడతాయి మరియు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులతో సంబంధం ఉండదు.

ఒక్కసారి ప్రీమియం చెల్లించడం ద్వారా, పాలసీదారుడు 100 ఏళ్ల వయస్సు వరకు జీవితకాల నెలవారీ లేదా వార్షిక ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.

అర్హతలు మరియు ప్రాథమిక వివరాలు:

  • కనీస ప్రవేశ వయస్సు: 30 రోజులు
  • గరిష్ట ప్రవేశ వయస్సు: 65 ఏళ్లు
  • కనీస బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్: ₹5,00,000
  • గరిష్ట సమ్ అష్యూర్డ్: పరిమితి లేదు
  • ప్రీమియం చెల్లింపు: సింగిల్ (ఒక్కసారి మాత్రమే)
  • పాలసీ రకం: హోల్ లైఫ్ పాలసీ (జీవితకాలం)

గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్ (GA):

ఎంచుకున్న కాలవ్యవధిలో ప్రతి ₹1,000 బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్‌పై ఏటా ₹40 చొప్పున LIC గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్‌ను జోడిస్తుంది. ఈ మొత్తం మరణం లేదా మెచ్యూరిటీ సమయంలో చెల్లించబడుతుంది.

ఆదాయం ప్రారంభమయ్యే కాలం:

పాలసీదారుడు 7 నుండి 17 సంవత్సరాల మధ్య GA కాలాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. ఈ కాలం ముగిసిన తర్వాత ఆదాయం ప్రారంభమవుతుంది. ఉదాహరణకు:

  • 7 ఏళ్ల ప్లాన్ ఎంచుకుంటే → 8వ పాలసీ సంవత్సరం నుండి ఆదాయం మొదలవుతుంది.
  • 17 ఏళ్ల ప్లాన్ ఎంచుకుంటే → 18వ పాలసీ సంవత్సరం నుండి ఆదాయం మొదలవుతుంది.

ఆదాయ ప్రయోజన ఆప్షన్లు:

రెగ్యులర్ ఇన్‌కమ్ బెనిఫిట్: బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్‌లో 10% మొత్తాన్ని ప్రతి ఏటా జీవితాంతం పొందవచ్చు.

ఫ్లెక్సీ ఇన్‌కమ్ బెనిఫిట్: వార్షిక ఆదాయాన్ని వెంటనే తీసుకోకుండా LIC వద్దే ఉంచవచ్చు. దీనిపై LIC 5.5% చక్రవడ్డీని అందిస్తుంది. అవసరమైనప్పుడు 75% వరకు నగదును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.

మరణ ప్రయోజనం (Death Benefit):

పాలసీ అమల్లో ఉన్నప్పుడు పాలసీదారుడు మరణిస్తే, లబ్ధిదారునికి బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్‌తో పాటు అప్పటివరకు జమ అయిన గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్ అందుతాయి.

మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనం:

పాలసీదారుడు మెచ్యూరిటీ వరకు జీవించి ఉంటే, బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్‌కు 1.25 రెట్లు లేదా సింగిల్ ప్రీమియం (ఏది ఎక్కువైతే అది) మరియు గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్ చెల్లిస్తారు.

ఉదాహరణ:

  • ప్రవేశ వయస్సు: 35 ఏళ్లు
  • బేసిక్ సమ్ అష్యూర్డ్: ₹10,00,000
  • GA కాలం: 10 ఏళ్లు
  • సింగిల్ ప్రీమియం: ₹8,08,650
  • ప్రయోజనం: 45 ఏళ్ల వయస్సు నుండి ప్రతి ఏటా ₹1,00,000 ఆదాయం 100 ఏళ్ల వరకు అందుతుంది.

ముఖ్య ఫీచర్లు:

  • ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రీమియం చెల్లింపు.
  • ప్రతి ఏటా గ్యారెంటీడ్ అడిషన్స్.
  • మార్కెట్ రిస్క్ సున్నా.
  • LIC గ్యారెంటీతో కూడిన భద్రత.

తుది నిర్ణయం:

తక్కువ రిస్క్ తో దీర్ఘకాలిక ఆదాయం మరియు బీమా రక్షణ కోరుకునే వారికి, ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ మరియు కుటుంబ భద్రత కోసం LIC జీవన్ ఉత్సవ్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.

