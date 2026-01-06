LIC Bima Sakhi Scheme: 10వ తరగతి పాసైతే చాలు.. ఎల్ఐసీలో కొలువుతో పాటు నెలకు రూ. 7,000 సంపాదన!
ఎల్ఐసీ బీమా సఖి పథకం ద్వారా మహిళలు నెలకు రూ. 7000 వరకు సంపాదించవచ్చు. 10వ తరగతి అర్హతతో ఈ ఉద్యోగ అవకాశం ఎలా పొందాలో ఇక్కడ చూడండి.
ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే సొంతంగా సంపాదించాలనుకునే మహిళల కోసం ఎల్ఐసీ 'బీమా సఖి' (Bima Sakhi) అనే అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ను అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా ఎంపికైన మహిళలు నెలకు సగటున రూ. 7,000 వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు.
ముఖ్యమైన అర్హతలు ఇవే:
- వయస్సు: 18 ఏళ్ల నుండి 70 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న మహిళలు ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- విద్యార్హత: కేవలం 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైతే చాలు. ఉన్నత చదువులు లేకపోయినా ఈ రంగంలో రాణించవచ్చు.
- ప్రాంతం: గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల మహిళలకు సమాన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
నిబంధనలు మరియు నిరాకరణలు:
ఈ పథకంలో పారదర్శకత కోసం ఎల్ఐసీ కొన్ని కఠిన నిబంధనలను విధించింది:
- ప్రస్తుతం ఎల్ఐసీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు లేదా ఏజెంట్ల కుటుంబ సభ్యులు (భార్య, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు) దీనికి అర్హులు కారు.
- రిటైర్డ్ ఎల్ఐసీ ఉద్యోగులు లేదా మాజీ ఏజెంట్లు కూడా దరఖాస్తు చేయలేరు.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు: ముందుగా ఎల్ఐసీ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- IRDAI పరీక్ష: ఐఆర్డీఏఐ నిర్వహించే ప్రి-రిక్రూట్మెంట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి.
- ఇంటర్వ్యూ: దగ్గరలోని ఎల్ఐసీ బ్రాంచ్ కార్యాలయంలో ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
- శిక్షణ: ఎంపికైన వారికి ఎల్ఐసీ ఉచితంగా శిక్షణ, మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ మరియు ఏజెన్సీ కోడ్ను కేటాయిస్తుంది.
కెరీర్ ఎదుగుదల:
బీమా సఖిగా చేరిన వారు కేవలం ఏజెంట్గానే ఉండిపోరు. ఐదేళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసుకుని, గ్రాడ్యుయేషన్ అర్హత ఉన్నవారు ఎల్ఐసీలో అప్రెంటిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ (ADO) స్థాయికి ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది.
దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
ఆసక్తి ఉన్న మహిళలు నేరుగా ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు:
- ఎల్ఐసీ అధికారిక వెబ్సైట్ licindia.in సందర్శించండి.
- అక్కడ "బీమా సఖి" (Bima Sakhi) అనే లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి.
- మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ మరియు ఆధార్ వివరాలతో ఫారమ్ నింపండి.
- అవసరమైన సర్టిఫికెట్లను అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి.
