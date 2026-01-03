Breaking News: చివరి నిమిషంలో పంజాబ్ వ్యక్తి లాటరీలో అద్భుత విజయం
పంజాబ్లో ఒక వ్యక్తి అదృష్టం 2026 నూతన సంవత్సర వేళ మెరిసింది. చివరి నిమిషంలో ₹1,000 పెట్టి కొన్న లాటరీ టికెట్తో ₹25 లక్షలు గెలిచి రాత్రికి రాత్రే మిలియనీర్ అయ్యాడు.
కొత్త సంవత్సర వేడుకల సమయంలో పంజాబ్లోని రూప్నగర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి జీవితం కేవలం 45 నిమిషాల్లో పూర్తిగా మారిపోయింది. స్థానిక అశోక లాటరీ షాపులో కొనుగోలు చేసిన వెయ్యి రూపాయల లాటరీ టిక్కెట్, అతడిని రాత్రికి రాత్రే మిలియనీర్ను చేసింది. న్యూ ఇయర్ బంపర్ డ్రాకు కేవలం 30 గంటల ముందు కొన్న టిక్కెట్కు ₹25 లక్షల మొదటి బహుమతి తగలడంతో అతడి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.
చివరి టిక్కెట్ అద్భుతం:
ఆ వ్యక్తి 'గోల్డెన్ లాటరీ'లో మిగిలి ఉన్న చివరి టిక్కెట్లలో ఒకటి కొన్నాడు. కేవలం 45 నిమిషాల తర్వాత జరగబోయే డ్రా తన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతుందని అతడు ఊహించలేదు. కొన్న కొద్దిసేపటికే ఇంత భారీ బహుమతి రావడం ఇప్పుడు పట్టణంలో అందరి నోటా వినిపిస్తోంది.
గుర్తింపును గోప్యంగా ఉంచిన విజేత:
అదృష్టవంతుడైన ఆ వ్యక్తి తన పేరును గోప్యంగా ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. లాటరీ ప్రమోటర్లు అన్ని చట్టపరమైన పత్రాలు మరియు బహుమతి ధృవపత్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి, విజేత తన కుటుంబ సభ్యులతో ఈ అద్భుతమైన క్షణాలను నిరాడంబరంగా జరుపుకుంటున్నాడు.
అశోక లాటరీ - విశ్వసనీయం:
రూప్నగర్ ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, అశోక లాటరీ షాప్ యాజమాన్యం మరో భారీ విజయాన్ని అందించినందుకు గర్వపడుతోంది. సాధారణ మనిషి జీవితంలో చిన్న పెట్టుబడి ఊహించని ప్రయోజనాలను ఎలా తెస్తుందో ఈ సంఘటన నిరూపించింది.
చివరి నిమిషంలో తీసుకున్న నిర్ణయం, వెయ్యి రూపాయల టిక్కెట్ను కేవలం 45 నిమిషాల్లో ₹25 లక్షల అదృష్టంగా మార్చింది – ఇది అదృష్టం, సరైన సమయం మరియు కలలు నెరవేరడం యొక్క అద్భుతమైన కథ.